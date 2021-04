Vette beelden van nieuwe Call of Duty: Warzone- map gelekt! - Apparata

Afbeelding via Activision

Call of Duty krijgt een update. Een nieuwe map komt eraan en we hebben de eerste beelden.

We schreven al eerder dat er ongekend veel mensen Call of Duty: Warzone spelen. Niet minder dan 100 miljoen, dat natuurlijk kneiters veel is voor één spel. Om al die spelers enthousiast te houden moet de ontwikkelaar wel continue de game vernieuwen. En dat doen ze met Call of Duty Season 3.

Seizoen drie staat natuurlijk in het teken van een update, het is niet een compleet nieuw spel. Maar er is wel iets unieks aan deze update. Er komt namelijk een ‘nieuwe’ map. Morgen is de update te downloaden, maar een YouTuber heeft al de eerste beelden van de nieuwe Warzone Map.

Iedereen zit natuurlijk al weken te wachten op deze update en veel online gamers zitten te gissen over hoe de map eruit gaat zien. De YouTuber Mayzomatic is het gelukt om via een privé- lobby in de map te komen. Natuurlijk is hij niet gek, en heeft er beelden van gemaakt.

Nieuw, maar niet nieuw

Als je de beelden die hieronder staan bekijkt valt je iets op: het is geen compleet nieuwe map. De map Verdansk heeft een grondige beurt gekregen. Er zijn nieuwe plekken toegevoegd, maar ook is de map bijgewerkt zodat het wel nieuw voelt. De nieuwe locaties zijn onder andere Summit, Array en Salt Mine.

In de video wordt niet heel de map ontdekt, dit omdat de spelers in ‘Mini Royale’ zitten. Hierdoor kunnen ze niet door de gehele map lopen. Het zou dus goed kunnen dat er nog meer elementen zijn toegevoegd, die we nu nog niet zien. Het ziet er wel weer allemaal gelikt uit en gegarandeerd zullen veel spelers weer uren besteden in deze nieuwe map van Call of Duty. Morgenochtend is de update te downloaden via de bekende manier.