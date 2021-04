Zo ongekend veel spelers heeft CoD: Warzone ondertussen - Apparata

Call of Duty: Warzone heeft een ongekende mijlpaal bereikt: 100 miljoen spelers binnen ongeveer een jaar tijd.

Na ruim een jaar heeft Call of Duty: Warzone een ongekend record verbroken. Zo’n 100 miljoen gamers wereldwijd spelen Warzone ondertussen. Ter vergelijking, concurrent Apex Legends heeft ongeveer net zoveel spelers, maar deed er wel twee keer zo lang over om dat te bereiken. De afgelopen Modern Warfare verkocht binnen een jaar tijd ongeveer 30 miljoen keer. Kortom, Warzone is een ongekend succes.

Warzone mijlpaal: 100 miljoen spelers

Als we het over Warzone hebben, dan mogen we gerust over een instant classic spreken. In een Twitter-post bedankt Activision alle 100 miljoen spelers van Warzone met een korte videoboodschap.

Er is in de gehele industrie waarschijnlijk maar één game die we ondertussen met de Call of Duty battle royale mogen vergelijken en dat is natuurlijk Fortnite. Die game werd door de ongekende hype binnen de kortste keren de grootste game ter wereld. Ondertussen zit Epic’s klassieker overigens op rond de 350 miljoen spelers, dus Warzone moet even blijven sparen!

100 million players and counting.



Thank you all for dropping in. It wouldn't be #Warzone without you. pic.twitter.com/knanptnCMU — Call of Duty ⚠️ (@CallofDuty) April 20, 2021

Het is overigens niet bekend hoeveel van de 100 miljoen Warzone-spelers ook daadwerkelijk actief speelt. Dergelijke cijfers geven een indicatie van uiteenlopende factoren en ontwikkelaars zijn daar nooit echt open over. Zijn er 100 miljoen accounts aangemaakt? Hebben 100 miljoen spelers de game tenminste één uur uitgeprobeerd? Speelden er in een maand tijd gemiddeld 100 miljoen unieke accounts de game? Nogmaals, dat wordt eigenlijk nooit bekend gemaakt.

Hoe dan ook, het record zal vanavond snel weer verbroken worden; het aankomende einde van Warzone seizoen 2 zal met een knaller afsluiten. Er gaan dan gegarandeerd een hoop spelers toch maar even kijken.