Video - alles over de PlayStation 5 DualSense Controller - Apparata

YouTuber Austin Evans brengt de nieuwe PlayStation 5 DualSense Controller in beeld en laat je alles zien.

Nog een paar weken geduld en dan arriveert misschien wel ook jouw bestelde PlayStation 5 in huis. Een goed begin is het halve werk. Daarom kan het geen kwaad om alvast wat video’s te bekijken over de PS5. Zo kun je straks meteen aan de slag en weet je al wat meer over de console en alle bijbehorende accessoires. In dit geval de DualSense Controller van de PlayStation 5.

De Amerikaanse YouTuber Austin Evans heeft een unboxing video op zijn kanaal gezet van de controller. In het filmpje laat hij niet alleen de doos zien, maar ook de controller zelf. Helaas krijgen we niet te zien hoe de controller werkt in combinatie met de PlayStation 5. Wel test hij de controller via andere toepassingen, zoals zijn smartphone. Daarnaast haalt hij de PlayStation 5 DualSense Controller uit elkaar en laat de videomaker de technologie aan de binnenkant zien. Mooi, hoef jij dat ook niet meer te doen. Alsof je dat überhaupt van plan was, maar dat geheel terzijde.

De video op YouTube is op het moment van schrijven al meer dan twee miljoen keer bekeken. De PlayStation 5 verschijnt 19 november in Nederland.