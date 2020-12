Video - rondleiding in het bijzondere Super Nintendo World - Apparata

Een plek waar de wereld van Mario tot leven komt, dat is het nieuwe Super Nintendo World. Maak je klaar voor een bijzondere rondleiding.

En die rondleiding krijg je van niemand minder dan Shigeru Miyamoto. Misschien zegt je dat niets, maar dit is de geestelijk vader achter Mario. Super Nintendo World is een themapark in Universal Studios in Japan. Het park opent begin volgend jaar zijn deuren. Door de corona maatregelen zal het helaas nog lang duren voordat toeristen het park zullen ontdekken.

De rondleiding duurt 15 minuten en is gedeeld als video op het YouTube-kanaal van Nintendo. De interesse blijkt groot, want op het moment van schrijven heeft de video al meer dan 1,8 miljoen weergaven.

Japan heeft uiteraard de primeur met Super Nintendo World, maar het plan is om ook andere parken op de wereld een eigen variant te geven. Zo hoef je in de toekomst niet helemaal naar Japan af te reizen om het themapark te bezoeken. Onder andere de Verenigde Staten krijgt er twee, zo is de bedoeling.

Miyamoto vertelt zijn verhaal in de video in het Japans. Gelukkig is er Engelse ondertiteling voor wie niet vloeiend de taal van de rijzende zon spreekt. Je kunt de video hieronder bekijken.