Video’s kijken als een baas op de Samsung Galaxy Z Flip

Maak handig gebruik van het scherm van de Samsung Galaxy Z Flip tijdens het kijken van video’s.

Het zijn met name de fabrikanten van Android-telefoons die experimenteren met ontwerpen en toepassingen. Zo heb je de Samsung Galaxy Z Flip die het principe van de klaptelefoon weer terugbrengt.

Voor ontwikkelaars ligt hier een uitdaging. Om hun app zo goed mogelijk weer te geven op een telefoon met een nieuw design zijn er aanpassingen nodig. De ene app-maker geeft hier gehoor aan, de andere niet.

YouTube heeft in elk geval een speciale app variant voor de Samsung Galaxy Z Flip ontwikkeld. De applicatie maakt optimaal gebruik van het display van de klaptelefoon.

Als je de smartphone voor een deel open hebt zal op het bovenste gedeelte van het scherm een video worden weergegeven. Op het onderste gedeelte zijn andere video’s zichtbaar. Vouw je de Galaxy Z Flip helemaal open, dan is het zicht hetzelfde als bij de meeste andere smartphones.

Het is wel zo dat de video in tweeën is gesplitst. Dit heeft tot gevolg dat je naar een kleinere video zit te kijken. Een leuke gimmick, maar het liefst kijk je een video full screen. Toch? Gelukkig kan dit ook nog gewoon.