Vinyl revival stabiliseert

De steeds toenemende populariteit van vinyl, de vinyl revival, lijkt een hoogtepunt te hebben bereikt. In het eerste halfjaar van 2022 zijn er ongeveer evenveel platen verkocht als in het jaar daarvoor.

Een knisperende vinylplaat, onhandig maar ongekend populair. Bron: PxHere.

De ervaring van het opzetten van LP

Waarschijnlijk ligt het geheim achter de vinyl revival in het uitgesproken tastbare en onvolmaakte karakter ervan. Een MP3-bestandje of een soundtrack kan je niet in je handen houden.

Een cd haalt het niet bij de ervaring van een langspeelplaat in je handen met een grote kleurige hoes, waar je voorzichtig de enorme zwarte schijf uithaalt. Doe je dit niet, dan beschadig je de groef. Leg in plaats daarvan deze voorzichtig op de pick-up, om deze pickupnaald vervolgens voorzichtig in de groef laat zakken. De eerste krassende geluiden. En dan het verlossende moment, als de eerste klanken uit de luidspreker komen.

Kortom, een plaat opzetten is echt een rituele belevenis. Een echteJapanse theeceremonie van de muziek.

Vinyl knusser en warmer dan modernere muziekdragers

De geluidskwaliteit van vinyl is lang niet zo goed als die van cd’s of de hoge kwaliteit soundtrack van een site als Spotify, maar vinylliefhebbers vinden het geluid van vinyl daarom wat warmer. En waarschijnlijk vinden ze ook het gepriegel om een LP af te spelen, geweldig.

De verkopen van vinylplaten van oude nummers stagneren, maar opmerkelijk genoeg worden juist nieuwe, pas uitgebrachte nummers veel populairder. Ongeveer twee op de vijf verkopen van tastbare geluidsdragers zijn LP’s. Daarbij overtreffen de verkopen van LP’s sinds een paar jaar zelfs de cd. Dit is voor het eerst sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Wie het laatst lacht, lacht het best, vinden de makers van vinylplaten waarschijnlijk van deze vinyl revival.

Ook platenspelers onderdeel vinyl revival

Ook bijzondere apparaten om vinylplaten mee af te kunnen spelen worden weer populair, zoals de Sound Burger. Deze Japanse uitvinding heeft veel weg van een hamburger en was bedoeld om makkelijk mee te nemen. Vinyl blijft daarmee nog steeds populair, al lijkt het hoogtepunt nu bereikt.