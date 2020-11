Zien: zo reis je razendsnel in een hyperloop - Apparata

Eerste passagierstest Virgin hyperloop gelukt.

Veel bedrijven denken dat de toekomst van transport in de hyperloop gezocht moet worden. Een van de bedrijven die hier vol op inzet is Virgin Hyperloop. Zij hielden op 8 november de eerste passagierstest met een werkende hyperloop.

Hoe werkt de Virgin hyperloop?

De hyperloop is een tunnelbuis waarin passagierscapsules of vrachtcapsules geplaatst kunnen worden. In de buis bouwt men een vacuum op, waardoor men vervolgens met druk de capsules razendsnel in beweging brengt. Hierdoor moet men uiteindelijk snelheden van meer dan 1.000 kilometer per uur kunnen realiseren. In onderstaand (al wat ouder) filmpje zie je de hele werking uitgelegd.

Hoe veilig is deze hyperloop?

Deze enorme snelheid zorgt normaal gesproken natuurlijk voor G-krachten op het lichaam. Door allerlei technieken in de capsule heeft men deze echter weten te onderdrukken. Daardoor zou het gevoel gelijk zijn aan het gevoel dat je hebt als je in de trein of metro zit. Voor testdoeleinden bouwde men een speciale capsule voor 2 personen en afgelopen zaterdag namen twee medewerkers van Virgin, die verantwoordelijk zijn voor veiligheid, plaats in de capsule voor de eerste test ter wereld van een hyperloop met passagiers. Men testte al wel eerder hyperloops zonder passagiers.

In dit filmpje zie je hoe de eerste passagierstest eruit zag.

Daarin zien we dat het transport nog wat meer schokt dan een treintransport. Ook zien we dat er een capsule voor 2 personen gebruikt wordt. Deze is speciaal voor testen gebouwd. De reguliere capsule moet plaats bieden aan 28 passagiers. Naast het originele filmpje is er nog een filmpje met kort commentaar van de testpersonen.

Razendsnel transport ook in Nederland?

Zoals je in het eerste filmpje kon zien is Virgin niet de enige partij die bezig is met het ontwikkelen van de hyperloop. Sterker nog, ook in Nederland werkt men aan deze ontwikkeling. Hiervoor heeft men onder de naam ‘Delft Hyperloop’ een samenwerking opgezet tussen TU Delft en ProRail. Zij deden eerst mee aan het project van Elon Musk en lanceerden vorige week dit promotiefilmpje.

Ook vestigden zij eerder deze zomer een snelheidsrecord. Op de testbaan in Hilversum wisten zij met een versie op schaal 360 kilometer per uur te halen zonder gebruik van de vacuümbuis.

