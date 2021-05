Volgende goedkope 'OnePus Nord CE' gelekt - Apparata

Onder andere de uiteindelijke benaming en renders van de OnePlus Nord CE zijn gelekt. Het gaat om een opvolger van de N100-serie.

Na het succes van de OnePlus Nord kwam het merk al snel met de follow-up, de N100 en N10. Dat was eind 2020 en het wordt weer tijd voor een nieuwe smartphone in de budget-line-up van het Chinese merk. Recentelijk horen (en zien) we regelmatig informatie over een smartphone genaamd OnePlus Nord CE. Dit is wat we weten.

OnePus Nord CE gelekt

Er gaan al langer geruchten over een volgende Nord, onder andere onder de naam OnePlus Nord N1 5G. Volgens lekker Max Jambor klopt die naam niet en is het ‘CE’ geworden. Alle techjournalisten deden daaropvolgend een vreugdesprongetje. Ik bedoel, de benamingen ‘N10’ en ‘N100’ waren al absurd genoeg, maar een N1 erbij (na de 10 en 100) maakt het wel heel erg onoverzichtelijk.

Het toestel zou wederom 5G-ondersteuning krijgen, wat enkele vragen oproept over de specificaties. De N10 en N100 kregen namelijk een Snapdragon 690 mee en daar is nog geen opvolger van. Dus of de OnePlus Nord CE krijgt een upgrade (de 700-serie bijvoorbeeld) of het merk stapt over op een ander merk. Er is nog een ietwat verontrustendere optie, namelijk dat ook de CE een Snapdragon 690 krijgt en alleen op andere vlakken een upgrade levert.

Op basis van renders van OnLeaks (via Voice) kunnen we verder concluderen dat ook de afmetingen en het design niet zo veel van de N10 en N100 verschilt. De OnePlus Nord CE zou een 6,5-inch LCD-display krijgen met een punch-hole camera aan de voorkant. Over een eventuele releasedatum is nog niets bekend.