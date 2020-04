Voor deze Windows 10 update moet je NIET kiezen!

Update met bugfixes zorgt juist voor zwaardere problemen...





Naast de verplichte/automatische updates die Microsoft uitrolt zijn er voor Windows 10 ook updates waarbij de gebruiker de keuze heeft. Een van die keuze-updates rolt men nu uit, de KB4541335. Deze update is er een met bugfixes en bedoeld voor de gebruikers die eerder problemen ondervonden door de updates van mei en november vorig jaar.

Nu blijken de laatste Windows-updates sowieso geen succesverhaal voor Microsoft, maar deze keer maakt men het wel heel bont. De update veroorzaakt namelijk zelf bugs die nog erger zijn dan de bugs die men zegt te fixen.

Gebruikers overspoelen de diverse help-platformen met klachten over langzaam werkende computers, abnormaal gebruik van processoren en buitengewoon veel gebruik van opslagcapaciteit. Ook klagen gamers over extreme lagging (vertraging). Alsof dit nog niet genoeg is blijken dit de lichtere klachten te zijn. Inmiddels komen er namelijk ook klachten binnen van computers die helemaal niet functioneren of waarbij na het opstarten de melding verschijnt dat er geen besturingssysteem is aangetroffen.

Het middel is daarmee duidelijk erger dan de kwaal, want de bugs die met deze update worden gefixt zijn redelijk onschuldig. Zo repareert men met de update de mute knop bij het bellen via de pc. Ook zorgt de update dat apps beter afsluiten. Dat klinkt goed maar is weinig zinvol als je daarna de computer niet meer kunt gebruiken.

Microsoft houdt ondertussen vol dat er weinig aan de hand is. Het is volgens experts het beste om, als je de keuze krijgt, de update niet te installeren en hem te de-installeren als de update al ge├»nstalleerd is. Dit doe je eenvoudig door via het ‘start’ menu op ‘instellingen’ en vervolgens op ‘bijwerken en beveiliging’ te klikken. Hier zie je precies of de update wel of niet ge├»nstalleerd is.

Wij houden ondertussen ons hart vast voor de april-update.

Bron: Techradar