Voormalig Twitter CEO komt met concurrerende app

Elon’s overname van socialmedia platform Twitter is in ieder geval goed geweest voor het nieuws. Het verlegen flirten vooraf, de schrikbarende hoogte van het geboden bedrag (44 miljard dollar) en natuurlijk het drama dat al snel plaats begon te vinden toen Elon natte voeten kreeg. Er moest een rechter aan te pas komen voordat de deal daadwerkelijk werd voltrokken.

Daarmee hield het feest niet op, Elon ontsloeg direct veel personeel, waaronder topmanagers. Daardoor werd er veel gespeculeerd over zijn plannen voor het platform en bracht hij accounts die waren geblokkeerd vanwege het schenden van de regels terug. Opsommen waarvoor Elon en Twitter het afgelopen half jaar in de problemen kwam vormt een studie op zich. De drie voorbeelden hier boven zijn slechts een tipje van de sluier.

Het geheel voltrok zich dan ook niet zonder de nodige kritiek. De meeste stemmen zijn ruim een half jaar na de overname kritisch. Het is dan ook niet vreemd dat er nu een nieuwe speler op de markt komt die veel aandacht trekt. Lees in dit artikel meer over deze nieuwe speler.

Zelfde ontwikkelaar, nieuw idee

Jack Dorsey was één van de mensen achter Twitter, toen nog ‘gewoon’ een website, haar lancering in 2006. Eind 2021 stopte hij als CEO bij Twitter en droeg het stokje over aan Parag Agrawal. Agrawal heeft deze positie uiteindelijk nog geen jaar bekleed en werd in oktober van vorig jaar dus de laan uitgestuurd door Musk. Nu komt Dorsey dus met een nieuwe app. Op het eerste gezicht lijkt het veel op Twitter, maar onder de kap is het beslist een ander beest.

De app, genaamd Bluesky, draait op een gedecentraliseerd netwerk. Het idee is dat gebruikers zo meer controle hebben over hoe de app draait, hoe hun gegevens worden opgeslagen en hoe content op de app wordt gemodereerd. In februari was Bluesky al beschikbaar voor iOS en vanaf vorige maand ook voor Android. Nieuwe social media apps zijn uiteraard op zichzelf niets nieuws. Toch lijkt er ditmaal wel iets anders gaande te zijn. Of het Dorsey zijn ‘star power’ betreft of het de kracht van de app zelf is, moet nog blijken. Toch zijn er al een paar (voor Amerikanen) grote namen overgestapt. Bijvoorbeeld Democratisch congreslid Alexandria Ocasio-Cortez en model Chrissy Teigan.

Bluesky noemt zichzelf ‘een nieuw sociaal netwerk voor microblogging.’ Voor mensen die niet in buzzwords spreken betekent dat het gebruikelijke plaatsen van korte berichtjes op een timeline. Tot dusver exact hetzelfde als Twitter dus. Maar er is op zijn minst twee belangrijken verschillen: geen hashtags én geen directe berichten.

Geen bedrijf en gedecentraliseerd

Bluesky is begonnen als onafhankelijk onderdeel van Twitter terwijl die laatste nog onder bestuur van Dorsey stond. In februari 2022 werd het een zelfstandige organisatie. En als het aan Dorsey ligt blijft het een organisatie en geen bedrijf. Vorig jaar Tweete hij dat het feit dat Twitter een bedrijf is geworden zijn grootste spijt is. Hij gaf zelfs aan dat zijn vertrek bij Twitter voornamelijk werd gemotiveerd door dit gegeven. Dorsey is van mening dat een dienst een protocol blijft het uit handen kan blijven van een enkel bedrijf of overheid. Zijn visie voor Bluesky betreft er een van een open gemeenschap waar iedereen, expliciet genoemd zijn bedrijven en organisaties, onderzoekers en burgerlijk leiders, welkom is. Maar dat alles, zo zei Dorsey in 2019, gebeurt niet in één dag.

Decentralisatie betekent in dit geval dat gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen op onafhankelijke servers en niet enkel op servers die eigendom zijn van, in dit geval, Bluesky. In de toekomst zouden gebruikers zelfs eigen servers hiervoor in kunnen zetten die zij naar eigen inzicht kunnen delen met gemeenschappen van hun keuze. Dit breekt met de manier waarop Twitter gebruikersgegevens, en dus ook hoe algoritmes bepalen wat je te zien krijgt, inzet.

Voorlopig alleen op uitnodiging

Bluesky is vooralsnog alleen op uitnodiging beschikbaar. De app zomaar downloaden heeft dus voorlopig weinig zin tenzij je iemand kent die de app al gebruikt. Bestaande gebruikers krijgen namelijk elke twee weken een code waarmee ze iemand toegang kunnen verstrekken tot de app. De exclusiviteit van Bluesky lijkt de hype rondom de app alleen maar groter te maken.