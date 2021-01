Waar kun je nu een PlayStation 5 kopen? - Apparata

Het antwoord op de vraag waar je nu een PlayStation 5 kunt kopen geeft weinig hoop.

2020 was het jaar van de next-gen consoles. De nieuwe PlayStation 5 en Xbox Series X zagen het licht. Helaas hebben slecht een select groepje kennis kunnen maken met de nieuwe generatie consoles. Nog altijd zijn zowel de PS5 als de XSX uitermate slecht verkrijgbaar in de winkels.

Het is misschien een troost om te beseffen dat dit probleem niet alleen in Nederland speelt. Over de gehele wereld kun je niet spreken van voorraden. We zitten inmiddels een paar weken in 2021 en nog altijd moeten winkels nee verkopen. Best frustrerend, want het is naïef voor bedrijven als Sony en Microsoft om te denken dat ze dit niet zagen aankomen. Natuurlijk, een beperkte beschikbaarheid in de eerste weken is te overzien, maar in de eerste maanden?

PlayStation 5 kopen? Nog steeds niet mogelijk..

Het antwoord op de titel van dit artikel is dan ook een onbevredigend. Want je kunt vrijwel nergens terecht om een PlayStation 5 of Xbox Series X te kopen. Beide bedrijven achter de consoles gaven al aan dat de beschikbaarheid ook in de eerste maanden van dit nieuwe jaar mogelijk zou tegenvallen. En inderdaad, daar hebben ze niet over geloven.

Een Nederlandse webshop als Bol.com zegt op de productpagina van de PS5 geen idee te hebben wanneer ze een nieuwe voorraad kunnen verwachten. Er zit niets anders op dan geduld te hebben, of elke dag op de F5-knop rammen. Accessoires zijn wel (ruim) beschikbaar. Een DualSense controller voor 69,99 euro kun je vandaag bestellen en morgen al in huis hebben. Zowel Sony als Microsoft hebben nog weinig van zich laten horen over de vooruitzichten. Het is toch te hopen dat we straks met z’n allen in april gewoon naar de winkel kunnen gaan om een nieuwe PlayStation 5 of Xbox Series X te kopen.

Wacht jij ook met smart op de volgende generatie console, of heb je de hoop al opgegeven?