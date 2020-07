Waarom deze Warzone skin zo controversieel is

Foto @Activision via EuroGamer

Een skin in Call of Duty: Modern Warfare en Warzone is aangepast na controverse rondom de origine van de skin.

Een skin voor Call of Duty: Modern Warfare en diens battle royale spin-off Warzone is uit de games gehaald. De controverse is ontstaan door de recente oplaaiing van Black Lives Matter-protesten. Waarom, vraag je je af? Omdat de skin best wel racistische ondertonen heeft. En na het optreden van Activision zelf, kon het bedrijf alleen zo het label ‘hypocriet’ vermijden.

Infinity Ward verwijdert Warzone skin

Ontwikkelaar Infinity Ward (onder uitgever Activision) vervangt gisteren een controversiële skin uit Modern Warfare en Warzone. Het gaat om de skin ‘Border War’. De cosmetische toevoeging doet denken een Amerikaanse grensbewaker aan de Mexicaanse grens. Laat dat nou net een pijnpunt zijn in de Verenigde Staten.

A patch is now live across all platforms that fixes:

· Renames D-Day’s ‘Border War’ skin and bio

· An exploit where players could pick up weapons they dropped before the infil sequence in #Warzone

· A Rytec AMR bug where shots were hitting above the crosshairs in their scope — Infinity Ward (@InfinityWard) July 14, 2020

Border War heet daarom nu Home on the Range. Ook de bio van de skin is aangepast. Eerst was de zogenoemde favor text nog: “Wijs ze op hun foute gedrag en laat ze boete doen met de D-Day’s Border War operator skin.” In deze context voelt die beschrijving inderdaad een beetje ongevoelig. De nieuwe bio leest: “Wees een met de herten en antilopen met de Home on the Range D-Day operator skin.” Dat slaat dan weer nergens op, maar controversieel zal het in elk geval niet zijn. De skin zelf is verder niet veranderd.

Kritiek

Volgens critici verheerlijkt de skin het beleid van Trump om hard op te treden bij de grens met Mexico. Er wordt naar verluidt hard opgetreden tegen Mexicaanse immigranten, zo nu en dan met overdadig veel geweld. Daartegenover staan dan weer sceptici die zeggen dat het maar een spelletje is en dat politiek niets met games te maken moeten hebben.

Voor allebei de kanten kan ik wel iets voelen, maar het is in beginsel een beetje raar dat Infinity Ward de skin überhaupt heeft toegevoegd. Een toffe cowboy-achtige soldaat is hartstikke vet, maar het hele stukje grensbewaking heeft niets met zijn looks te maken.

Maar wat je mening ook is, Acitivison moest de verandering wel opdragen, anders stonden ze keihard voor lul. Recentelijk steunde het Amerikaanse bedrijf de Black Lives Matter-protesten nog. Tja, dan kun je nu niet net doen alsof dit een heel vriendelijke skin is..