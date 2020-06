Call of Duty voegt Black Lives Matter melding toe

Elke keer als jij de nieuwste Call of Duty opstart krijg je een melding in beeld.

Infinity Ward, de maker van diverse Call of Duty-games, heeft een maatschappelijke update uitgebracht voor Call of Duty Modern Warfare en Warzone. De update is onder meer op de PlayStation 4 uitgebracht en brengt een melding in beeld, elke keer als je de game opstart.

De update zal in-game worden gedownload en geïnstalleerd. De volgende keer dat jij Call of Duty Modern Warfare of Warzone opstart krijg je een Black Lives Matters-bericht in beeld te zien. Het statement van Infinity Ward klinkt als volgt.

Our community is hurting. The systemic inequalities our community experiences are once again center stage. Call of Duty and Infinity Ward stand for equality and inclusion. We stand against the racism and injustice our Black community endures. Until change happens and Black Lives Matter, we will never truly be the community we strive to be