Waarom investeren in de nieuwe Samsung Galaxy S23?

Ben je fervent gebruiker van Android-smartphones en in het bijzonder van de Samsung Galaxy-toestellen? Dan is het goed nieuws dat sinds 1 februari de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie op de markt is. In dit artikel richten we ons op het standaardmodel, de ‘gewone’ Samsung Galaxy S23. Waarom zou je moeten willen investeren in de nieuwe Samsung S23?

Topper op broekzakformaat

De trend in smartphones is de laatste jaren eigenlijk dat ze steeds maar groter worden. Zo’n groot scherm heeft natuurlijk zo z’n voordelen, maar er zitten ook belangrijke praktische nadelen aan. Hoe groter het scherm, hoe slechter de telefoon in de hand ligt en hoe moeilijker hij te bedienen is. Zeker als je dat graag met één hand wilt kunnen doen. Ook passen grote telefoons niet gemakkelijk meer in je broekzak. Met zijn 6,1 inch display is de Samsung Galaxy S23 juist een topsmartphone op broekzakformaat die uitstekend in de hand ligt.

Nu nog krachtiger en sneller

De Galaxy S-toestellen van Samsung staan al bekend al zijnde enkele van de beste Android-smartphones die er te krijgen zijn. Opvallend nieuws is daarom dat Samsung ervoor kiest om niet meer haar eigen processoren te gebruiken in de nieuwe serie, maar de Snapdragon 8 Gen 2-chip van Qualcomm. Daarmee worden de Galaxy S-toestellen nog krachtiger en sneller, maar ook zuiniger in batterijgebruik.

Beter af te lezen in de zon

Langere batterijduur

Samsung heeft bij de S23 ook geïnvesteerd in de batterijduur. Dat heeft men enerzijds gedaan door de batterij 200 mAh groter te maken dan bij de S22. Maar dankzij een zuinigere processor en zuiniger intern geheugen wordt er ook nog eens minder van de batterij gevraagd. Dat levert een duidelijk langere batterijduur op, waardoor je langer plezier hebt van één volle accu.

Zeker vijf jaar plezier van de Samsung S23

Smartphones zijn in principe technisch in staat om vele jaren mee te gaan, maar door het achterblijven van belangrijke software-updates wordt die levensduur vaak ingekort. Met de nieuwe Samsung S23 valt dat gelukkig wel mee, want daar kun je zeker vijf jaar lang plezier van hebben. Samsung beloof namelijk vier keer een upgrade van Android beschikbaar te stellen voor het toestel én vijf jaar lang beveiligingsupdates te blijven leveren.

De Samsung Galaxy S23 is wel een stukje duurder dan zijn voorganger was toen deze een jaar eerder gelanceerd werd, maar alles wordt nu eenmaal duurder. Daarvoor krijg je wel een topsmartphone tegen die gewoon in je hand én in je broekzak past. Dat maakt het wellicht ook een goede keuze voor een smartphone voor je kind. Bovendien, als je hem bij een telefoonabonnement neemt, hoef je die hogere prijs niet eens in één keer af te rekenen en kun je toch die mooie nieuwe Samsung S23 in gebruik gaan nemen.