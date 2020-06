Waarom je op tragische dagen minder Pokémon tegenkomt

Pokémon games draaien om het tegenkomen van de monsters, maar waarom kom je er op sommige dagen meer of minder tegen? De source code onthult het.

Begin vorige maand werd bekend dat allerlei data van Nintendo op straat lag. Daaruit is waarschijnlijk toch iets heel bijzonders gekomen; een inkijkje in de source code van Pokémon games. En wat blijkt? Speciale dagen – zowel tragische als blije dagen – hebben invloed op hoe een Pokémon game speelt.

Lagere Pokémon spawn rate

Afhankelijk van de dag, spawnen Pokémon in bijvoorbeeld de games Diamond en Pearl meer of minder. Dat ontdekken speedhackers en fans van de populaire animatieserie. Op Twitter delen meerdere bronnen informatie over hoe Pokémon-games veranderen op basis van de dag. De onderstaande lijst laat bijvoorbeeld zien dat je 5% meer monstertjes tegenkomt op bijvoorbeeld St. Patrick’s Day, de dag van de onafhankelijkheid en het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Tegelijkertijd zie je 10% minder van de iconische wezens verschijnen op tragische dagen, zoals op 11 september en op 6 en 9 augustus, toen in 1945 de Amerikaanse atoombommen op respectievelijk Hiroshima en Nagasaki vielen.

Pokémon GO

De hackers ontdekten de in-game geheimen op basis van Gen 4 source code. Het is dus niet duidelijk of deze experimentele, subtiele beïnvloeding van Pokémon games ook in bijvoorbeeld Pokémon GO is toegepast.

Het is desalniettemin een prachtige manier om subtiel een link tussen de games en de echte wereld te leggen. Aan de andere kant, het zou misschien logischer zijn als de spawn rates omgekeerd waren geweest. Op een droevige dag moeten gamers misschien juist getroost worden met extra Pokémon. Op een vrolijke feestdag moet men lekker genieten met vrienden en familie, in plaats van monstertjes jagen.

Hoe dan ook, de verschillen tussen dagen zijn ontzettend klein en gewoon een leuke ‘easter egg’ voor de echte fans.