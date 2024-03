Dit is de reden waarom in 2024 ook je streamingdiensten duurder worden

Waar in 2023 veel streamingdiensten zoals Netflix en Disney plus hun prijzen verhoogden, gaan Amazon Prime Video en F1 TV ook in 2024 ongestoord door met het verhogen van hun prijzen. De kans is groot dat andere streamingdiensten dit voorbeeld ook gaan volgen.

Kom niet voor verrassingen te staan

Op het eerste gezicht lijkt er ook goed nieuws zijn te zijn. Vanaf 23 april 2024 gaat streamingdienst SkyShowtime namelijk een goedkoper abonnement met reclame aanbieden. Dit abonnement gaat € 5,99 per maand kosten en is daarmee één euro goedkoper dan een regulier abonnement zonder reclame. Echter houdt de prijsverlaging daar ook op. Het tarief van een abonnement zonder reclame stijgt per 23 april 2024 namelijk naar € 8,99 per maand. Een jaarabonnement bij de aanbieder afsluiten is wel mogelijk. De kosten bedragen € 46,99 per jaar voor een abonnement met reclame of € 70,99 per jaar voor een abonnement zonder reclame.

Ook F1 TV verhoogde zijn prijzen significant. De prijs van een F1 TV pro jaarabonnement werd met 30 euro verhoogd van € 65 euro naar € 95 euro per jaar. Echter valt deze prijsstijging wel mee als je naar de prijs van maandabonnement kijkt. Een abonnement kost nu namelijk € 7,91 per maand. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat er drie maanden per jaar geen F1 races plaatsvinden. Feitelijk betaal je dus niet voor twaalf maanden F1 TV, maar voor slechts 9 maanden.

Zetten de prijsstijgingen uit 2023 door?

2023 stond voor een groot deel in het teken van de prijsstijgingen. Spotify, dat sinds zijn oprichting in 2006 niet eerder zijn prijzen verhoogde, deed dat in 2023 voor het eerst. Het bedrijf verhoogde zijn prijs van een maandabonnement naar € 10,99. Ook Disney Plus en het Nederlandse Videoland verhoogde zijn prijzen. De maandelijkse prijs van een regulier abonnement bij Videoland steeg naar € 9,99 per maand. Desalniettemin kan je bij Videoland nog wel een abonnement voor € 4,99 maand afsluiten. Je kijkt dan films en series met reclame. Disney Plus steeg in 2023 naar € 10,99 per maand.

Ook Amazon Prime, voorheen bekend voor zijn relatief lage maandabonnementsprijs van € 2,99 liet de prijs stijgen in 2023, naar € 4,99 per maand. Een van de relatief duurdere streamingdiensten, ViaPlay, steeg zelfs naar € 15,99 per maand. Belangrijk om op te merken is dat de meeste consumenten gebruik maken van meer dan één streamingdienst. Hierdoor lijkt een prijsstijging soms insignificant waar de kosten in realiteit toch flink oplopen. De meeste streamingdiensten bieden echter wel de optie aan om je abonnement maandelijks op te zeggen.

Dankzij de enorme groei van video on demand zijn de streamingdiensten als paddenstoelen uit de grond geschoten. Van films en series, tot muziek, sport en games. Van maand- tot jaarabonnement of pay-per-use. Het Nederlandse aanbod streamingdiensten is inmiddels enorm. Hulp nodig bij het kiezen van een passende aanbieder?