Wat is het belang van local SEO en hoe zet je het succesvol in?

Concurrentie in jouw thema en industrie kan op landelijk niveau hevig zijn. Geografische locatie kan dan ook een waardevolle factor zijn die het verschil maakt in vindbaarheid. Local SEO is dan ook een kansrijk proces dat je niet over het hoofd wilt zien. Wat houdt lokale SEO precies in, waarom is het zo belangrijk en hoe behaal je er succes mee?

Wat is het verschil tussen SEO en local SEO?

Bij SEO, oftewel zoekmachineoptimalisatie, richt je je op het verbeteren van je website op allerlei vlakken zodat je beter vindbaar bent op zoekmachines als Google. Ook local SEO houdt zich hiermee bezig, maar dan met een focus op locatie en de doelgroep dichtbij jou. Het verschil zit hem dus in de geografische component.

Waarom is local SEO interessant?

We nemen een algemene zoekterm als voorbeeld. Een potentiële klant uit Utrecht zoekt op ‘slotenmaker’. Google ziet de locatie en toont slotenmakers die zich in de buurt van Utrecht bevinden.

Naast Googles functionaliteit om locatie van de zoeker mee te nemen in zoekresultaten, zijn er natuurlijk ook potentiële klanten die zelf de regio erbij typen omdat ze relevante resultaten in de buurt willen zien. Denk in dit voorbeeld aan de zoekopdracht ‘Slotenmaker Utrecht’. Ook na deze zoekopdracht worden slotenmakers in de buurt van de stad of provincie Utrecht getoond.

Vanwege zoekopdrachten waar de locatie specifiek in genoemd wordt én Google die geografische locatie van de zoeker meeneemt bij het ranken van zoekresultaten is het van groot belang dat het voor Google duidelijk is welke geografische locatie er bij jouw website met producten of diensten hoort. Ben jij slotenmaker in de regio Utrecht, dan wil je in dit voorbeeld er dus voor zorgen dat jouw website verschijnt wanneer er naar een slotenmaker in Utrecht gezocht wordt.

Tel daarbij op dat zoekopdrachten waarbij gezocht wordt naar lokale informatie tegenwoordig een groot deel van het totale aantal zoekopdrachten omvatten (er wordt gespeculeerd over maar liefst 46%). Die lokale zoekopdrachten resulteren bovendien in een relatief hoge betrokkenheid. Meer dan 2 op 3 mensen die op hun telefoon een lokale zoekopdracht naar een bedrijf uitvoert, bezoekt dat bedrijf binnen een dag, onthulde Google in 2016 al. Conclusie: lokale SEO is onmisbaar.

Hoe werkt local SEO?

Op het moment dat er een zoekopdracht wordt uitgevoerd waarbij geografische locatie van belang is, zorgt een sterke lokale SEO strategie ervoor dat jouw website goed vindbaar is. Resultaten van een geografische zoekopdracht worden op drie manieren in Google weergegeven:

Als eerste zie je een Google Maps kaart met bedrijven in jouw omgeving die passen bij de zoekopdracht. In dit voorbeeld dus slotenmakers in de buurt van zuidwest Utrecht.

met bedrijven in jouw omgeving die passen bij de zoekopdracht. In dit voorbeeld dus slotenmakers in de buurt van zuidwest Utrecht. Hieronder of naast vind je vervolgens een lijst met bedrijven , inclusief contactgegevens, reviews en een link naar de website en/of telefoonnummer.

, inclusief contactgegevens, reviews en een link naar de website en/of telefoonnummer. Daaronder vind je ook de organische resultaten van websites die relevant zijn voor de zoekopdracht, waar geografische locatie weer wordt meegenomen (zonder dat deze specifiek was ingegeven bij de zoekopdracht).

Een voorbeeld van Google resultaten bij een zoekopdracht waar geografische locatie een rol speelt.

Hoe rankt Google bedrijven bij een lokale zoekopdracht?

Nu je weet hoe een lokale zoekopdracht tevoorschijn komt in Google is het natuurlijk belangrijk dat jouw bedrijf verschijnt bij dit soort zoekopdrachten uit jouw regio. Google houdt rekening met drie extra factoren bij het ranken van lokale zoekresultaten:

Bekendheid: Hoe bekend is je bedrijf? Google laat bekende bedrijven of instellingen sneller zien dan minder bekende merken en kleinere bedrijven of websites. Maar ook als kleine lokale ondernemer kun je op bekendheid juist goed scoren, bijvoorbeeld door goede Google reviews: een factor die hier ook een rol speelt.

Hoe bekend is je bedrijf? Google laat bekende bedrijven of instellingen sneller zien dan minder bekende merken en kleinere bedrijven of websites. Maar ook als kleine lokale ondernemer kun je op bekendheid juist goed scoren, bijvoorbeeld door goede Google reviews: een factor die hier ook een rol speelt. Afstand: Uiteraard kijkt Google ook naar de afstand tussen de persoon die de zoekopdracht uitvoert en de locatie van jouw bedrijf. Sta je met autopech langs de weg in het zuiden van Utrecht, dan zal er minder snel een garage in het noorden van Utrecht uitgelicht worden. Het is echter niet zo dat afstand altijd doorslaggevend is, de andere twee factoren zijn belangrijker.

Uiteraard kijkt Google ook naar de afstand tussen de persoon die de zoekopdracht uitvoert en de locatie van jouw bedrijf. Sta je met autopech langs de weg in het zuiden van Utrecht, dan zal er minder snel een garage in het noorden van Utrecht uitgelicht worden. Het is echter niet zo dat afstand altijd doorslaggevend is, de andere twee factoren zijn belangrijker. Relevantie: Relevantie is de belangrijkste factor bij het ranken van lokale zoekresultaten. De vraag daarbij is: is jouw bedrijf of instelling in staat de gebruiker te helpen? Wil je goed scoren op deze factor, dan is het belangrijk om duidelijke informatie op je website en in Google My Business te hebben, zodat Google exact weet of je kunt helpen of niet.

Er wordt informatie gebruikt van vier bronnen wanneer Google de resultaten na een lokale zoekopdracht laat zien. Ten eerste wordt de specifieke tekstuele zoekopdracht die de gebruiker ingeeft meegenomen. Ook kijken de algoritmes naar lokale informatie op jouw website, op de Google My Business pagina, en bij externe bronnen.

Bij lokale SEO is dus niet alleen de informatie en structuur van je eigen website van belang. Ook Google My Business speelt een belangrijke rol. Zo maak je het namelijk mogelijk om weergegeven te worden op de Google Maps kaart, om rechtstreeks te navigeren, contact op te nemen et cetera.

Verbeter de lokale vindbaarheid van jouw bedrijf

Er zijn verschillende manieren waarop je aan de slag kunt met local SEO en zo de online zichtbaarheid van je bedrijf kunt verbeteren. Zorg bijvoorbeeld dat je Google My Business profiel up to date is en veel informatie bevat, dat je genoeg en goede Google reviews verzamelt en dat je website informatie bevat waaruit gebruikers (en Googles algoritmes) kunnen opmaken in welke regio jouw product of dienst relevant is. Een voorbeeld hiervan is volledige adresinformatie op de contactpagina. Ook foto’s van je producten en locatie zijn nuttig. Dat geeft gebruikers een goed beeld van jouw bedrijf en helpt hen kiezen. Heb je meerdere vestigingen, dan is het nuttig om deze op je website te vermelden en hier aparte Google My Businesss profielen voor aan te maken.

Google geeft tips hoe je je ranking op lokaal relevante zoekopdrachten kunt verbeteren:

Een tool als Semrush biedt een local SEO audit, waarmee je kunt ontdekken wat de huidige status van je lokale vindbaarheid is en wat je kunt doen om deze te verbeteren. Naast informatie en content valt er vaak ook op technisch vlak een en ander te winnen. Lokale zoekopdrachten worden in groten getale op smartphones gedaan om ‘even snel te checken wat er in de buurt zit’. Dat betekent dat de mobiele weergave van je website van cruciaal belang is. Ook social media, marketplaces en shopping spelen een belangrijke rol bij lokale vindbaarheid.