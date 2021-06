Wat is OnePlus van plan met cryptocurrency? - Apparata

Smartphonegigant OnePlus schrijft een enquête uit die wel hele specifieke cryptocurrency-vragen stelt. Wat zijn ze van plan?

OnePlus is aan het flirten met crypto, zo blijkt uit een recente enquête van de fabrikant. De vragen, zo spot MySmartPrice, gaan allemaal over virtuele valuta en blockchain. Uit de enquête is uiteraard op te maken dat OnePlus iets met crypto’s wil, maar wat zou het bedrijf precies voor de booming markt kunnen betekenen? En nee, dit keer is het geen 1 aprilgrap.

OnePlus flirt met cryptocurrency

De enquête probeert te achterhalen wat de OnePlus-achterban precies met crypto’s doet. In eerste instantie gaat het vooral om wallets en platformen die OnePlus-fans al dan niet gebruiken. Deze vragen zouden kunnen wijzen op een eigen crypto-wallet voor OnePlus.

Het is wel bijzonder dat OnePlus nu deze niche lijkt te betreden, aangezien China recentelijk cryptocurrency verbande. Uiteraard is het niet bekend hoezeer OnePlus met de Chinese overheid in zee gaat, maar het aanbieden van handelsplatformen is gewoon illegaal. Dus hoewel de enquête op een OnePlus-wallet wijst, zou dat wettelijk helemaal niet (in het thuisland) mogen.

Verdere vragen duiken dieper in de toepassingen van het fundament van cryptocurrency, namelijk blockchain. Deze technologie maakt gedecentraliseerde munten mogelijk. En NFT’s, want ook daar wil OnePlus het een en ander over weten.

Al met al maakt de verbanning van cryptocurrency door de Chinese overheid enige inmenging in die markt lastig. Wellicht dat OnePlus een loophole heeft bedacht, bijvoorbeeld door een eigen koersen-app te lanceren zonder daadwerkelijke verhandeling van de virtuele valuta.

Het zou natuurlijk ook nog kunnen dat OnePlus op zoek is naar nieuwe manieren om blockchain-technologie in tech te implementeren. Door te begrijpen wat gebruikers met de technologie doen, kunnen ze wellicht een service of product creëren wat daarop inspeelt. Vooralsnog zijn er geen officiële aankondigingen van het merk.