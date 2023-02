Wat kost elektrisch rijden nu echt? 

Elektrisch rijden is stil en je trekt snel op. In het afgelopen decennium is het aantal elektrische auto’s flink uitgebreid, dankzij de voordelen die het te bieden heeft. Het aantal EV’s in het Nederlandse wagenpark groeide vorig jaar met bijna 74 duizend voertuigen. In totaal waren er per 1 januari 2023 ruim 312 elektrische auto’s geregistreerd.

‘Elektrisch rijden is duur’ is een opmerking die veel rond gaat, maar is dit wel waar? In deze blog lees je alles over het aanschaffen van een elektrisch voertuig, energiekosten en verbruik, slim opladen, onderhoudskosten, kosten voor afschrijving en de diverse fiscale voordelen van elektrisch rijden.

Wat zijn de aanschafkosten van een elektrisch voertuig?

In de afgelopen jaren is de prijs voor het aanschaffen van een elektrische auto gedaald. In 2018 kostte een gemiddelde elektrische auto rond de 75 duizend euro. Dit was in 2021 gedaald naar 51 duizend euro en is te verklaren door een groeiend aanbod van EV’s in het kleinere en goedkopere segment. De verwachting is dat de komende jaren het aanbod elektrische voertuigen nog meer zal uitbreiden, waardoor de gemiddelde prijs nog verder zal gaan dalen.

Hoeveel je precies kwijt bent als je een elektrische auto gaat kopen is afhankelijk van jouw wensen en eisen. Er zijn steeds meer betaalbare elektrische voertuigen te vinden.

Favoriete EV onder de 30.000 euro

De Peugeot e-208 is dé favoriet als het gaat om betaalbare elektrische voertuigen. Om elektrisch rijden nog aantrekkelijker te maken, is het mogelijk om voor deze Peugeot ook een SEPP-subsidie aan te vragen als particulier. Je kunt deze e-208 aanschaffen in de kleuren rood, blauw, geel, zwart en zilver.

De gemiddelde actieradius van deze elektrische Peugeot bedraagt 263 kilometer. Eenmaal onderweg naar bestemming kun je genieten van het hoogwaardige audiosysteem inclusief DAB-radio. Ook is er een full map navigatiesysteem inbegrepen. De besturing van de audio en de navigatie kan volledig geregeld worden via de spraakfunctie op het stuurwiel.

Wat is de hoogte van energiekosten voor een EV?

Hoe hoog de brandstofkosten van elektrische auto’s zijn, hangt af van onder andere het gewicht van de auto en het vermogen van de motor. Het gros van de elektrische voertuigen verbruikt gemiddeld tussen de 8 kWh per 100 kilometer en 30 kWh per 100 kilometer. Best een verschil dus.

Om het wat inzichtelijker te maken: een gemiddeld gezin verbruikt ongeveer 3.300 kWh per jaar. Als je de exacte kosten voor opladen aan huis wilt berekenen, vermenigvuldig je het aantal kWh met de prijs die je per kWh betaalt. Het maximale energietarief per kWh is in 2023 verlaagd tot 40 cent, met een maximaal verbruik tot 2.900 kWh. Kom je boven dit plafond, dan betaal je een hogere prijs die de energieleverancier zelf mag bepalen.

Daarnaast zijn de brandstofkosten van jouw EV natuurlijk afhankelijk van waar je oplaadt. De tarieven voor laadpalen en laadpassen lopen uiteen bij de diverse aanbieders. Gemiddeld ligt de prijs tussen de 30 cent tot 75 cent per kWh bij een openbare laadpaal. Voor het snelladen betaal je al snel tussen de 65 cent en 90 cent per kWh.

Een eigen paal om je auto aan op te laden, is over het algemeen de goedkoopste optie

Om een voorbeeld te nemen: de elektrische Peugeot e-208 verbruikt gemiddeld 158 Wh per kilometer. Wanneer je dit vermenigvuldigt met het maximale tarief per kWh aan huis, komt dit neer op 63,20 euro voor een volle accu.

Hoeveel kosten bespaar je met slim opladen?

Wanneer je jouw elektrische auto thuis slim oplaadt, wordt het tijdstip en de laadsnelheid van je sessie gestuurd. Naast dat je elektrische auto duurzamer en goedkoper op zal laden, wordt ook het stroomnet minder belast. Als je beschikt over een thuislaadpaal én zonnepanelen laad je helemaal voordelig op.

Tips voor het slim opladen van je voertuig?

Hoe hoog zijn de onderhoudskosten?

Een auto die volledig elektrisch rijdt, heeft nauwelijks motoronderdelen die draaien. Ook zijn er geen bougies, versnellingsbak, motorolie en filters. Hierdoor heeft een elektrische auto minder onderhoud nodig dan een benzine- en dieselauto. Bij een EV is het meest slijtagegevoelige deel de accu. Gemiddeld liggen de onderhoudskosten van een elektrisch voertuig lager dan van een auto die rijdt op benzine of diesel.

Maar ook bij een elektrische auto kunnen de banden slijten, moeten de remmen worden onderhouden of de lampen worden vervangen. Er zullen dus altijd wel wat kosten aan onderhoud gemaakt worden. Gemiddeld kost een onderhoudsmoment van een EV 193 euro. Wel ligt het aantal onderhoudsbeurten iets hoger bij een EV: gemiddeld 1,76 keer tegenover 1,73 keer per jaar bij een auto met verbrandingsmotor.

Liever geen onverwachte kosten aan je elektrische voertuig? Wanneer je besluit om je elektrische auto te private leasen, betaal je één vast bedrag per maand, ongeacht het benodigde onderhoud.

Hoe zit dat met afschrijving?

Met afschrijving wordt de jaarlijkse waardevermindering van je voertuig bedoeld. Je rekent dit makkelijk uit door de totale kosten van de aanschaf af te trekken van de restwaarde van je EV. Na vier jaar rijden, is een elektrische auto nog ongeveer 50% van de nieuwprijs waard. Dit is ongeveer evenveel als bij een benzineauto. Bij een dieselauto is na eenzelfde periode het voertuig iets meer dan 40 procent van de nieuwprijs waard.

Wat zijn de fiscale voordelen van elektrisch rijden?

De populariteit van elektrische auto’s is onder andere te danken aan de vele fiscale voordelen die het met zich meebrengt. Het gaat hierbij om lagere vaste en variabele kosten. Zo ontvang je vrijstelling van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm), wat blijvend zorgt voor lagere gebruikskosten. Doordat je daarnaast in aanmerking kunt komen voor een aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte EV’s en een vrijstelling krijgt van aanschaf- of motorrijtuigenbelasting (mrb), worden ook de eenmalige aanschafkosten verlaagd.

