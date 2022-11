Wat zijn de beste tweedehands elektrische auto’s en waarom? 

Elektrische auto’s vielen lange tijd vooral in trek bij de zakelijke leaserijders. Na een looptijd van drie tot vijf jaar, is het leasecontract gestopt en belanden deze auto’s op de tweedehandsmarkt. Het occasionaanbod is daarom snel gegroeid. Een groot voordeel van een elektrische auto is dat deze over minder onderdelen beschikt dan een fossiele brandstof auto en daarom ook lager is in onderhoudskosten. Zo heeft een EV geen versnellingbak en wordt er gebruik gemaakt van motoren zonder contactpunten. Hiermee is de motor minder slijtagegevoelig en praktisch onderhoudsvrij.

Hoeveel een elektrische auto nog waard is op de tweedehands markt, hangt af van het gebruik en het model waarvoor je kiest. Er kan worden gezegd dat de auto na zo’n vier jaar nog ongeveer 40 tot 55% van de nieuwprijs waard is. Dit is vergelijkbaar met een benzineauto. Wil je een elektrische tweedehands elektrische auto kopen, maar vraag je je af hoe het zit met de actieradius en de accu, of welke elektrische auto het beste is? Wij hebben het voor je uitgezocht.

Hoe snel gaat de accu van een elektrische auto achteruit?

De accu van een elektrische auto bepaalt uiteindelijk hoe ver je kunt rijden. Hoeveel kilometer je kunt rijden op één oplaadbeurt – ook wel de actieradius genoemd – is afhankelijk van de autodegradatie. Met deze term wordt de mate van capaciteitsverlies van de accu bedoeld. Omdat er momenteel duizenden elektrische auto’s een leeftijd hebben van vijf jaar of ouder, is gebleken dat de accucapaciteit is gedaald tot 80 à 97%. Het merendeel van deze auto’s heeft na vijf jaar een originele accucapaciteit van boven de 90%.

Hoe zit het met de actieradius van een tweedehands elektrische auto?

Eén van de grote nadelen aan het kopen van een tweedehands elektrische auto is de relatief lage actieradius. Ongeveer vijf jaar geleden werd een grote accu – met een grote actieradius – alleen nog maar gezien bij de Tesla Model S. Tegenwoordig beschikken veel middenklasse auto’s ook over deze grotere actieradius.

De meeste elektrische auto’s met een leeftijd van ongeveer vijf jaar oud, die verkrijgbaar zijn op de tweedehandsmarkt, hebben een accu met een capaciteit tussen de 20 en 30 kWh. Gemiddeld rijd je 100 kilometer op 20,7 kWh. Bij een elektrische auto van tegenwoordig is de actieradius bij grote auto’s gemiddeld 425 kilometer, bij middenklassers 310 kilometer en bij de kleinere auto’s 230 kilometer. Als je langere stukken wilt op één acculading kunnen rijden, raden wij je aan een elektrische auto te kiezen uit het jaar 2019, 2020, 2021 of 2022.

Welke elektrische tweedehands auto is het beste?

Onze favoriete elektrische tweedehands auto lichten wij per bouwjaar aan je toe.

Bouwjaar 2022: De Peugeot e-2008

Eén van de succesfactoren van de Peugeot e-2008 is zonder twijfel de SUV-vormgeving van de auto. Deze Peugeot beschikt over de i-Cockpit. Deze i-Cockpit kent twee voordelen: een actieve zithouding en de klokken kunnen eenvoudig worden afgelezen achter het stuurwiel.

Dankzij kleine wijzigingen is de e-2008 met het bouwjaar 2022 in staat om 22 kilometer extra af te leggen dan hetzelfde model uit een eerder bouwjaar. De gemiddelde actieradius bedraagt 330 kilometer. Het kleine stuurwiel maakt het mogelijk om een scherpe bocht te maken en een superieur gevoel te krijgen. Het centrale zwaartepunt brengt de Peugeot e-2008 altijd weer terug in balans.

De belangrijkste eigenschappen van deze Peugeot, hebben we voor je op een rij gezet:

Merk Peugeot Aantal deuren 5-deurs Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Elektrisch Schakeling Automaat Vermogen 136 pk Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A

Bouwjaar 2021: Citroën E-C4

Het ontwerp van de Citroën e-C4 zal niet snel vervelen dankzij de verschillende bulten, kuilen en lampen die hier samenkomen. Dit SUV model is gemaakt in Frankrijk. Er zijn 5 zitplaatsen aanwezig, met bij twee zitplaatsen de mogelijkheid voor Isofix-kinderzitjes. De kofferbak beschikt over een ruimte van 380 liter, die uitgebreid kan worden naar 1250 liter.

Termen die dit model omschrijven zijn stil, soepel en een hoge mate van comfort. Ondanks dat deze e-C4 geen indrukwekkende power heeft, zul je met 146 pk en 260 Nm niet snel extra kracht verlangen. Je hebt met deze variant van de Citroën de optie tot snelladen met 100 kW. Dat betekent dat opladen tot wel 50 procent sneller gaat. De snelheid van het opladen daalt bij de 50 kW.

Je leest de belangrijkste eigenschappen van de elektrische variant van de C4 hieronder:

Merk Citroën Aantal deuren 5-deurs Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Elektrisch Schakeling Automaat Vermogen 136 pk Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A

Bouwjaar 2020: Opel Corsa-E Elegance

Naast de fossiele brandstofmodellen van de Opel Corsa, is er ook een 100% elektrische variant: de Opel Corsa-E Elegance. Met een behoorlijk grote batterij die over 50 kWh beschikt, kan er ruim 330 kilometer afgelegd worden. Er is een optie tot snelladen tot 100 kW. Met deze optie beschik je binnen een halfuur over 80% van de batterijlading. Je kunt met een schakelaar eenvoudig switchen tussen de rijmodi Eco, Normal en Sport.

Dit elektrische model van de Corsa kan worden omschreven met de termen: aangenomen, snelladen en het neerzetten van stevige prestaties. Het praktische verbruik ligt op de 13,6 kWh/100 kilometer.

De belangrijkste eigenschappen van de Opel Corsa-E Elegance staan hieronder op een rij:

Merk Opel Aantal deuren 5-deurs Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Elektrisch Schakeling Automaat Vermogen 136 pk Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A

Bouwjaar 2019: Audi E-tron

Bij de Audi e-tron rijd je volledig elektrisch, zonder met minder genoegen te hoeven nemen op het gebied van design en kwaliteit. Autofabrikant Audi wil hiermee de gevolgen van overstap naar elektrisch rijden zo klein mogelijk maken. Het interieur van de e-tron is ruimtelijk vormgegeven. Ook oogt de auto modern dankzij de gebruiksvriendelijke touchscreens die hier inbegrepen zitten. Wanneer je een auto zoekt met voldoende bagageruimte, is deze Audi de juiste! Er past namelijk maar liefst 1725 liter achterin.

De motor van deze Audi e-tron biedt tot wel 408 pk. Binnen 6 seconden weet de Ee-tron van stilstand naar 100 kilometer per uur te gaan. Met een actieradius van 436 kilometer, heeft deze Audi de grootste accu van onze favorieten. Lees hieronder welke eigenschappen deze snelle Audi nog meer heeft.

Merk Audi Aantal deuren 5-deurs Aantal zitplaatsen 5 zitplaatsen Brandstof Elektrisch Schakeling Automaat Vermogen 408 pk Aandrijving Vierwiel Energielabel A

