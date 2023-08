Weer een stapje dichter bij ‘alles app’: nu ook videobellen en geld overmaken met Twitter

Elon en de letter X, het is een romance voor de eeuwigheid. Waar de chemie die Musk voelt voor deze letter van het alfabet vandaan komt, kunnen we enkel gokken. Maar reeds in 1999 verklaarde Elon deze letter, verkozen boven alle andere, zijn onsterfelijke liefde. Toen richtte hij X.com op. Nee, geen pornosite, maar een vroege versie van wat Musk nu van Twitter poogt te maken. Musk zegt namelijk van Twitter een alles app te willen maken, maar de focus lijkt vooral te liggen op de financiële kant. In 1999 ging het nergens heen, nu wel?

CEO Yaccarino kondigt nieuwe functies aan

In een recent gesprek met Amerikaanse nieuwszender CNBC kondigde Twitter CEO Yaccarino aan dat er binnenkort een paar nieuwe functies beschikbaar komen voor Twitter-gebruikers. Dit alles in het kader van Musk zijn ambitie om van Twitter alles app X te maken. Dat dit het doel was achter zijn aankoop van Twitter maakte Musk vorig jaar oktober reeds bekend. Musk mag dan al lange tijd gefascineerd zijn door het idee van een alles app, de huidige vorm lijkt wat af te kijken van en Chinees voorbeeld: WeChat.

WeChat is, zoals de naam doet vermoeden, een chatapp. Maar naast chatten kunnen gebruikers via de app online shoppen, financiële diensten gebruiken, eten laten bezorgen of een taxi bestellen. De nieuwe functies voor Twitter zijn weer een stap in deze richting. Volgens Yaccarino moet “X” een nieuwe wereld van “onbeperkte interactiviteit” teweeg gaan brengen.

Een tweede kans waard?

Het is dus niet de eerste keer dat Musk een poging doet om een alles app met enkele letterige naam te lanceren. Musk wilde tijdens die eerste poging PayPal omdopen tot X. Maar daar stak Peter Thiel een stokje voor. Musk werd vanwege deze fascinatie uit zijn functie als CEO van het bedrijf ontheven.

David Sacks en Peter Thiel, die destijds samen deze coup in beweging hadden gezet, wilden de merknaam PayPal behouden. De reden hiervoor is simpel: PayPal was populairder bij focusgroepen dan X. PayPal als naam maakt aan de klant gelijk duidelijk in welke sector het merk opereert, namelijk financiën. X zegt een onwetende klant niets. Twitter is een naam die zich in de tijdgeest heeft geworteld. Mijn boomer moeder weet wat Twitter is en kent het woord “Tweet.” Het feit dat Tweeten als werkwoord is opgenomen in het lexicon van de gemiddelde internetgebruiker is fenomenale gratis marketing. Op zij die entertainment of leed ontlenen aan het brandende autowrak voorheen genaamd Twitter na: wat zegt een ‘post’ op ‘X’?

Dit keer is er echter niemand om Musk te stoppen. Yaccarino mag dan zeggen dat ze autonomie heeft, sturing geven aan het bedrijf lijkt toch echt bij Musk te liggen. Musk Tweet wat er gaat gebeuren, en een tijdje later vertaalt Yaccarino dit in een bedrijfsmatig statement voor de pers.

Cultureel vandalisme of onwetendheid?

Dan rest de vraag: waarom deze acties en omdoping naar X? Er zijn twee scholen van gedachte. De eerste is vrij simpel en stelt dat Musk Twitter kapot heeft gemaakt omdat hij daar plezier uit ontleent. Bij het kopen van Twitter kreeg hij meer dan een merk. Maar de talentvolle medewerkers heeft hij ontslagen, de technologie achter Twitter helpt hij herhaaldelijk de vernieling in en nu rest er dus nog maar één taak: het vernielen van Twitter als merk. Want als Musk een social media platform had willen bouwen had hij dat voor minder dan 44 miljard kunnen laten doen, toch?

Aan de andere kant is er een meervoudige gedachtegang: Musk is impulsief, op zoek naar bevestiging en bovenal, niet heel erg slim. Musk wilde Twitter helemaal niet kopen, zo stellen volgelingen van deze gedachte. Musk moest via een bevel van de rechter worden gedwongen om de koop te voltooien. Zijn bod van 42.069.000.000 dollar was niets meer dan dat, een meme. Niets “Ik ga Twitter kopen om het te ontdoen van bots”, en dan “Oh nee toch niet, Twitter heeft te veel bots.” Musk was gewoon aan het klooien, en dat is hij blijven doen. Musk maakt slechte beslissingen, want Musk is niet erg goed in het besturen van een social media bedrijf en wordt omringd door ja-knikkers.

Twitter beboet voor tegenwerken onderzoek naar voormalig president Trump

Well, what do you know! Je hele presidentschap baseren op het belazeren van je electoraat met als kroon op de zaak een criminele samenzwering om het democratische bestel van je land om zeep te helpen. Het kan een mens in de problemen brengen. Trump heeft nogal wat rechtszaken aan de broek hangen: komt hij er mee weg, of gaat hij brommen? De tijd zal het leren. Wat we ondertussen wel weten is dat niet meewerken aan het onderzoek naar Trump flinke boetes tot gevolg kan hebben.

Zo mag Twitter 350.000 dollar ophoesten omdat het geweigerd heeft gegevens aan de speciale aanklager te overhandigen. Best lastig wanneer je kennelijk de huur niet meer kan betalen. De rechter die deze dwangsom heeft opgelegd onderstreepte tevens dat Twitter de gevraagde gegevens alsnog moet aanleveren. Trump was tijdens zijn presidentschap behoorlijk actief op het platform. Onder meer deze gewelddadige polemiek leidde uiteindelijk tot de bestorming van het Capitool op 6 januari. Twitter reageerde destijds met een verbod voor Trump.