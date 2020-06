Wees er snel bij! Deze topgame kun je nu gratis downloaden

Grijp die kans om deze game gratis te downloaden, want het gaat hier om een tijdelijke actie.

Anno 2020 gooien ontwikkelaars en uitgevers met allerlei gratis aanbiedingen. Zo heb je elke week een gratis game in de Epic Games Store, komt EA af en toe met een topactie voor de Origins-winkel en dit keer zijn het NetherRealm Studios en Warner Bros die goed nieuws brengen.

De populaire game Injustice: Gods Among Us is gratis te downloaden. Deze vechtgame speelt zich af in de wereld van DC Comics. Je kunt onder andere vechten met beroemde superhelden als Batman, Superman en natuurlijk Wonder Woman. Mocht je het spel nog nooit eerder hebben gespeeld, dan is dit een unieke kans.

De game verscheen in 2013. Eerst op de vorige generatie consoles zoals de PlayStation 3. Later naar de huidige generatie consoles. Nu is de game op meerdere platformen gratis te downloaden. De actie loopt tot en met aanstaande donderdag, dus wees er gauw bij. Injustice: Gods Among Us is nu gratis verkrijgbaar op Steam. Ook in de PlayStation Store kun je het spel gratis downloaden op de PlayStation 4. Net als de Xbox 360 store voor de Xbox One. Eenmaal geclaimd is de gratis game van jou en blijft deze in je bezit.