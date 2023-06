Welke e-bikes zijn door het AD uitgeroepen als ‘best getest?’

Denk jij erover om een e-bike te kopen? Dan is het natuurlijk goed om te bepalen wat voor soort e-bike het beste bij je past en of het binnen je budget valt. Maar de keuze is enorm, dus dit kan nog best lastig zijn. Wij zetten de fietsen op het rijtje die door het AD zijn uitgeroepen als ‘best getest’. Onafhankelijke panelleden hebben verschillende soorten e-bikes in verschillende categorieën voor jou getest. Zo is er voor ieder wat wils. Lees meer over de best beoordeelde fietsen in dit artikel.

Cortina E-Nite

In de categorie elektrische stadsfietsen met een prijs van 2000-2500 euro, is de Cortina E-Nite de best beoordeelde e-bike. De fiets is een moderne stadsfiets met een mooi uiterlijk. De standaard meegeleverde accu beschikt over een actieradius van 40 tot 80 kilometer heeft. Leg jij vaak lange afstanden af? Dan is het mogelijk om voor een accu upgrade te kiezen! De fiets is uitgerust met een krachtige Cortina Sport Drive motor en heeft hydraulische schijfremmen waarmee je geleidelijk tot stilstand komt. Dit is dus de perfecte fiets voor recreatief gebruik, maar ook voor woon-werkverkeer is deze fiets heel erg geschikt.

De belangrijkste specificaties van de Cortina E-Nite op een rij:

Type rit Recreatief gebruik Locatie motor Midden Motor techniek Cortina SportDrive Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 90 Nm Actieradius 40 – 80 kilometer (upgrade mogelijk)

Gazelle Grenoble C7+ HMB

Deze elektrische Gazelle fiets krijgt in alle categorieën 4 of 5 sterren van de testers. Met deze mooie moderne e-bike fiets je comfortabel en gemakkelijk van A naar B. Je kan de Gazelle Grenoble C7+ HMB dagelijks gebruiken om mee naar je werk te gaan. Met zijn krachtige Bosch Active Line Plus motor fiets je ook met veel gemak door een heuvellandschap. Door de brede banden is het extra makkelijk om ook over onverharde paden te fietsen. Dit is ideaal als jij vaak de fiets pakt voor recreatief gebruik. Dankzij de lage en brede instap kun je makkelijk opstappen en wegfietsen. Het opvallende uiterlijk en de goede afwerking maken het helemaal af!

Type rit Recreatief gebruik Locatie motor Midden Motor techniek Bosch Active Plus Remmen Hydraulische Velgremmen Kracht motor 50 Nm Actieradius 50 – 110 kilometer (upgrade mogelijk)

Koga E-Nova EVO PT Unlimited 2023

De E-Nova van het bekende fietsenmerk Koga heeft een eerste plek weten te bemachtigen in de categorie elektrische stadsfietsen van 3.500 euro of meer. Het is een luxe e-bike. Dat kun je goed zien aan de perfecte afwerking en de luxe onderdelen. Je kunt deze fiets gebruiken voor woon-werk verkeer, maar ook om langere afstanden mee af te leggen. Door de krachtige Bosch Active Plus middenmotor kost trappen weinig kracht en ben je zo op je bestemming. Standaard wordt er een 400Wh accu meegeleverd, maar het is mogelijk om deze te upgraden. Nog een voordeel: de Koga E-Nova EVO PT Unlimited 2023 heeft een riemaandrijving waardoor de fiets onderhoudsvriendelijk is. Dit is dus de perfecte fiets als je een e-bike zoekt die je voor meerdere doeleinden kunt gebruiken!

Type rit Recreatief gebruik Locatie motor Midden Motor techniek Bosch Active Plus Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 50 Nm Actieradius 50 – 110 kilometer (upgrade mogelijk)

Gazelle Makki Load Connect

De Gazelle Makki Load Connect is de perfecte fiets voor gezinnen met jonge kinderen. Met deze e-bike kan je overal naartoe op de fiets zonder dat het te veel kracht kost. Door de Bosch Performance motor kost het bijna geen kracht om te trappen en kom je altijd snel op je bestemming aan. De fiets is standaard uitgerust met een 400Wh accu, maar het is mogelijk om een krachtigere accu te bestellen. De fiets heeft een traploos versnellingssysteem waardoor je makkelijk weg fietst en ook schakelen is geen probleem. Als je op zoek bent naar een kwalitatief goede elektrische bakfiets, is dit de fiets voor jou!

Type rit Recreatief gebruik Locatie motor Midden Motor techniek Bosch Performance Gen3 Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 40 Nm Actieradius 40 – 90 kilometer (upgrade mogelijk)

Dit waren de best geteste fietsen van 2023. Mocht je nog twijfelen tussen verschillende e-bikes, dan kan je het beste eerst een proefrit maken. Maak hier kosteloos een afspraak voor een proefrit.