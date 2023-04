Welke extra kosten kun je verwachten als je een e-bike koopt?

Door te kiezen voor een elektrische fiets draag je bij aan een beter milieu (zeker als je de auto inruilt voor een e-bike), heb je geen last meer van tegenwind en beweeg je meer. In Nederland zijn de elektrische fietsen verantwoordelijk voor 80% van de omzet van alle fietsverkopen.

Als je een e-bike wilt kopen, zal het je opgevallen zijn dat er veel verschillende modellen op de markt te vinden zijn. De prijs voor een fiets met trapondersteuning varieert tussen de 1500 euro en 4000 euro. Naast de aanschaf zijn er ook nog de zogenoemde bijkomende kosten. Welke dit zijn, lees je in dit artikel.

Aanschaffen van een ART slot

Fietsendiefstal is het zwaarste diefstalfenomeen van alle vermogensdelicten. Helaas hebben dieven ook de elektrische fiets ontdekt: in 2021 zijn er in totaal 735 duizend fietsen en e-bikes gestolen. Dit getal is gebaseerd op het aantal meldingen die zijn gemaakt bij de politie. In werkelijkheid zal dit aantal nog hoger liggen.

De meeste elektrische fietsen worden standaard geleverd met een ringslot. Onmisbaar, maar niet genoeg zo meldt Stichting Aanpak Fiets en E-bike diefstal. Om de kans op diefstal (zoveel mogelijk) te verkleinen, wordt het aangeraden een ART slot, met minimaal twee sterren, te gebruiken. Stichting ART test, keurt en certificeert alle sloten die in Nederland op de markt worden verkocht.

Capaciteit vergroten van de accu

De accu wordt, samen met de motor, gezien als hét hart van je elektrische fiets. Hoe groot je accu hoort te zijn, hangt af van onder andere het vermogen van je motor en je rijgedrag. Maak je grotendeels lange en snelle fietstochten in een heuvelachtige omgeving? Dan heb je een grotere accu nodig. Fiets je vooral in de stad? Dan is een kleinere accu ook prima.

Als je een nieuwe elektrische fiets aanschaft, wordt de standaard capaciteit van de accu vermeldt. In de meeste gevallen ligt dit rond de 300 en 400 Wh. Hoe meer vermogen je accu heeft, hoe groter je actieradius is. Wil je meer afstand af kunnen leggen op een volgeladen accu? Dan is het in veel gevallen mogelijk om je accu te upgraden tegen een meerprijs. Houd hierbij rekening met gemiddeld 100 euro tot 300 euro extra.

Onderhoudsbeurt

Om zorgeloos te kunnen blijven genieten van je elektrische fiets is het belangrijk om regelmatig een onderhoudsbeurt bij de fietsspecialist uit te laten voeren. Tijdens een onderhoudsbeurt wordt er onder andere gecheckt op de spanning van de banden, de inrichting van het stuur, bouten en moeren, remmen, versnellingen en lagers, de spanning van je ketting, kabels en spaak, verlichting, accu en software. Zie de video hieronder om te zien wat een onderhoudsbeurt bij Fietsvoordeelshop.nl inhoudt.

Je ontvangt op de eerste onderhoudsbeurt – indien je jouw e-bike hebt aangeschaft op Fietsvoordeelshop.nl – korting. De prijs voor een eerste onderhoudsbeurt bedraagt dan 50 euro. Wel is de voorwaarde dat je jouw elektrische fiets tussen de 5e en 6e maand na ontvangst brengt voor een onderhoudsbeurt. Of wanneer je eerder bij de duizend kilometer bent. Ieder volgende onderhoudsbeurt kost 85 euro.

Verzekering afsluiten

Een verzekering afsluiten voor je e-bike is niet verplicht in Nederland. Wel raden wij je aan om dit wél te doen. Verzekeren doe je tegen zowel diefstal en schade. En zoals je eerder hebt kunnen lezen in dit artikel, zijn de elektrische fietsen erg geliefd bij dieven. De prijs die je kwijt bent aan het afsluiten van je verzekering, hangt af van onder andere de aanschafprijs van je e-bike en je woonplaats.

Bij Fietsvoordeelshop.nl kun je kiezen uit twee verschillende pakketten voor een doorlopende fietsverzekering. Met het eerste pakket ben je verzekerd tegen diefstal. Het tweede pakket bevat de diefstalverzekering plus schade. Hier zit ook een ongevallenuitkering bij in het geval van blijvend letsel of overlijden. Over het algemeen komt het bedrag voor je verzekering neer op ongeveer 120 euro per jaar.

Wil je een elektrische fiets kopen, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Wij helpen je graag op weg met de buying guide voor elektrische fietsen.