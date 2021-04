Wereldrecord voor de meeste drones in de lucht - Apparata

Er is een nieuw wereldrecord van de meeste drones in de lucht gevestigd. Het zijn er inderdaad aardig wat.

Steeds meer mensen hebben een drone. Het is dan ook een leuk speeltje, maar je kan er ook veel serieuze dingen mee doen. Denk bijvoorbeeld aan het filmen van spectaculaire scenes in een actiefilm, die zonder drones niet te doen zijn. Ook droneshows zijn nieuw en zijn bij uitstek geschikt om aandacht te trekken bij het grote publiek.

Wereldrecord drones in de lucht

Natuurlijk, het is een publiciteitsstunt. Maar het illustreert ook technologische vooruitgang. Genesis, het luxe automerk van Hyundai heeft een poging gedaan om het record te verbeteren. Het is ze gelukt om met 3281 drones hun logo te tonen en op deze wijze reclame te maken boven Shanghai. Hierdoor komt het merk in het Guinness World Record boek.

Het bedrijf heeft het oude record verpulverd. De vorige recordhouder was Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology. Dit voor ons onbekende bedrijf wist ‘slechts’ 3.051 drones in de lucht te brengen. Dit deden ze verleden jaar september. Veel bedrijven zijn dus continue bezig het record te verbreken. Want de oude recordhouder verbrak toen het oude record van een drone- optreden van 2.200 drones in Rusland.

Om dit te kunnen realiseren zijn de bedrijven zeer afhankelijk van choreografiesoftware. De software vertelt drones om bepaalde vormen aan te nemen, terwijl ze de zwerm coördineren om botsingen te voorkomen.

Toekomst droneshows

Natuurlijk, dit is goed voor de publiciteit en naamsbekendheid van het merk. Het zal ons dan ook niet verbazen dat een ander bedrijf binnenkort een nieuwe poging gaat wagen. Het is wel opmerkelijk hoe snel drones zijn gevorderd. We zijn benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen wat betreft drones: een ‘vuurwerkshow’ van drones lijkt ons heel tof, aangezien het echt afsteken van vuurwerk (ooit) niet meer mag.