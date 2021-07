WhatsApp gaat je chats veiliger maken!

Je chats worden straks beter beschermd tegen nieuwsgierige blikken, nu WhatsApp een nieuwe functie aan het testen is.

De berichtendienst voert steeds vaker en meer nieuwe functionaliteiten in. WhatsApp loopt op sommige concurrenten achter, maar toch blijven we de dienst massaal gebruiken. Nu komt het bedrijf met een nieuwe functie voor Android gebruikers, waardoor je back- ups veiliger worden.

WhatsApp chats veiliger

Het wordt steeds belangrijker bij social media platforms: privacy en veiligheid. En dan ook nog de keus te laten bij de gebruikers om te kunnen kiezen. Natuurlijk, WhatsApp heeft al end-to-end-codering, maar hoe zit met je online back- ups? Veel mensen maken hier gebruik van. Het zou heel ongelukkig zijn als andere mensen hierin kunnen kijken. WhatsApp is nu bezig deze ook te beter te beschermen.

WABetaInfo was er zoals gebruikelijk weer als eerste bij. Zij ontdekte dat de nieuwste WhatsApp-bèta voor Android (2.21.15.5) een test bevat voor end-to-end versleutelde cloudback-ups. Je kunt je aanmelden en daarna hoef je je minder zorgen te maken dat hackers in je chat- geschiedenis weten te komen en alles kunnen meelezen.

Kanttekeningen

Ja, die zijn er ook. Want je moet een apart wachtwoord maken om je back- ups te herstellen. Hiernaast, je kunt ze ook niet terugkrijgen als je zowel je smartphone verliest én het wachtwoord. De kans daarop is vrij klein, maar toch. Het is wel mogelijk om een 64- cijferige coderingssleutel te maken. Hier geldt echter hetzelfde voor: raak je deze kwijt dan ben je ook de pineut. De berichtendienst is vermoedelijk nog niet zo ver dat ze deze functie bij de volgende stabiele release zullen introduceren. Het is ook onduidelijk of iedereen die de nieuwe bèta gebruikt dezelfde back-upfunctionaliteit krijgt.

Deze nieuwe functionaliteit komt op een goed moment. De berichtendienst is op dit moment begonnen met het testen van synchronisatie met meerdere apparaten die niet afhankelijk is van een telefoonverbinding. Deze versleutelde back-ups lijken niet op alle apparaten beschikbaar te zijn, maar het kan geruststellend zijn omdat mensen steeds meer afhankelijk zijn van WhatsApp voor chats op al hun gadgets.