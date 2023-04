Whatsapp introduceert nieuwe beveiligingsupdates

Whatsapp heeft op 15 april een nieuwe beveiligingsupdate geïntroduceerd om de privacy en gegevensbeveiliging van zijn gebruikers te verbeteren. Eerder werd bekend dat er groeiende zorgen zijn over de bescherming van persoonlijke informatie. Om deze zorgen weg te nemen heeft WhatsApp nieuwe functies en updates toegevoegd. In dit artikel lees je meer over de details van de nieuwe beveiligingsupdate van WhatsApp.

End-to-end encryptie voor alle communicatie

De app heeft altijd al end-to-end encryptie aangeboden voor één-op-één chats. Dit betekent dat de inhoud van de berichten alleen zichtbaar is voor de afzender en de ontvanger, en niet voor WhatsApp zelf of andere derde partijen. Dankzij de nieuwe beveiligingsupdate wordt deze end-to-end encryptie verder uitgebreid naar alle communicatie op WhatsApp. Hieronder vallen ook groepchats en oproepen.

Kortom, alle berichten, foto’s, video’s, spraakberichten en oproepen die via WhatsApp worden verzonden en ontvangen, volledig versleuteld zijn en alleen toegankelijk zijn voor de afzender en de ontvanger. Het versterkt de privacy van gebruikers en zorgt ervoor dat hun communicatie privé blijft en niet kan worden onderschept door derden.

Geoptimaliseerde tweestapsverificatie

Naast de geoptimaliseerde end-to-end encryptie, heeft Whatsapp ook de tweestapsverificatie verbeterd in de nieuwe update. De tweestapsverificatie vereist een extra verificatiecode die wordt ingesteld door de gebruiker bij het activeren van deze functie. Met de nieuwe update kunnen gebruikers nu ook een herstel e-mailadres instellen.

Met deze verbetering wordt er voorkomen dat anderen toegang krijgen tot een account. Zelfs als ze de tweestapsverificatiecode in handen krijgen. Het instellen van je herstel e-mailadres wordt sterk aanbevolen om de veiligheid van je WhatsApp-account te vergroten.

Beperking van doorsturen van berichten

Daarnaast heeft Whatsapp, om de verspreiding van desinformatie en nepnieuws tegen te gaan, beperkingen ingevoerd voor het doorsturen van berichten. De nieuwe beveiligingsupdate zorgt ervoor dat je berichten slechts naar één chat tegelijk kunt sturen. Eerder kon je berichten sturen naar meerdere chats tegelijk. Dankzij deze beperking vermindert de kans op het snel verspreiden van valse informatie en versterkt de betrouwbaarheid van de inhoud die via WhatsApp wordt gedeeld.

Verhoogde controle op privacy instellingen

Tot slot zijn er ook nieuwe privacy instellingen toegevoegd om gebruikers meer controle te geven over hun contacten en de informatie die ze delen. Met de nieuwe update kunnen gebruikers kiezen wie hun profiel kan zien, welke informatie ze delen en wie ze kunnen toevoegen aan groepen. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat alleen je contacten jouw profiel kunnen bekijken. Met deze nieuwe instellingen krijgen WhatsApp-gebruikers meer controle en keuzevrijheid over hun persoonlijke gegevens en contacten.