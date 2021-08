Windows 11 komt met nieuwe werkbare functie

Deze functie werd niet aangekondigd bij de officiële presentatie van het besturingssysteem maar komt wel! Windows 11 komt namelijk met een nieuwe goede werkbare functie.

Windows 11 komt mogelijk dit jaar eerder beschikbaar voor iedereen, dat is goed nieuws. Maar het besturingssysteem komt ook met een interessante nieuwe functie. Deze is een tijdje geleden bij de officiële aankondiging van het systeem niet aangekondigd. Microsoft- man Panay heeft een paar dagen geleden een tweet verzonden, waarin hij deze functie wel heeft aangekondigd.

Windows 11’s nieuwe werkbare functie

En met werkbaar bedoelen we ook echt werkbaar. Je gaat door deze nieuwe functie in Windows 11 beter werken. Het besturingssysteem wordt vermoedelijk geleverd met een functie genaamd Focus Sessions, die in feite een timer in Pomodoro-stijl is met Spotify en Microsoft To-Do-integratie. Handig? Zeker.

De Pomodoro-methode is een eenvoudige productiviteitsstrategie waarbij je je gedurende bijvoorbeeld 20-30 minuten op een taak concentreert en dan korte pauzes neemt (vaak 5-10 minuten). Zo blijf je gefocused en krijg je de taak af. De timing is flexibel, maar het idee is een ​​taak op te splitsen in behapbare brokken, terwijl er toch wat ruimte is voor kleine afleiding. Het sleutelwoord is kort; het nemen van een getimede korte pauze helpt ervoor te zorgen dat je niet volledig uitstelgedrag vertoont. En doen we dat niet allemaal?

Focus Sessions

De nieuwe functie zal in de Windows 11 Clock- app geïntegreerd worden. Althans, dat vermoeden we in ieder geval na het zien van de teaser. Je kunt zelf instellen hoe lang je je wilt concentreren. Ook is er een overzicht van taken vanuit de To- Do- app. Natuurlijk zit er ook een gamification- onderdeel in. Je kan namelijk een dagelijkse voortgangstracker zien. Deze laat precies zien hoeveel uur je geconcentreerd gewerkt hebt.

Er is nog een leuke toevoeging: de Spotify- functionaliteit. Deze kan je gebruiken om een achtergrondmuziekje in te stellen. Zo werk je nog harder. Althans, dat is de bedoeling.