Worms Armageddon krijgt na meer dan 20 jaar grote update

Er is een hoop aangepakt in Worms Armageddon. Een goede reden om de game weer eens af te stoffen voor een potje?

De game Worms Armageddon verscheen voor het eerst in 1999. Inmiddels zijn we ruim 20 jaar verder en plots heeft het spel een update gekregen. De ontwikkelaars hebben duidelijk nog een verborgen liefde voor het spel, want er heeft een hoop tijd en ontwikkeling gezeten in deze enorme update.

Om de kwaliteit van de oude game te verbeteren is Team17, de ontwikkelaar van het spel, met deze update gekomen. De patch voor Worms Armageddon bestaat uit 370 fixes. Ook zijn er 45 veranderingen aan het spel gebracht. Een leuke reden om het spel weer eens op te starten is dat de update ook 61 nieuwe functies en 71 nieuwe aanpassingen aan de instellingen met zich meebrengt.

In feite is deze klassieke Worms in één klap gemoderniseerd. De graphics van de game klassieker zijn nog steeds zoals vroeger. Wel brengt deze update vernieuwingen met betrekking tot de animaties met zich mee. Daarnaast kun je het spel voor het eerst in een kleiner scherm spelen. Voorheen speelde je Worms Armageddon altijd op volledig scherm.

In een vrijgegeven trailer zie je alle veranderingen die patch 3.8 voor Worms Armageddon met zich meebrengen. Je kunt de trailer hieronder bekijken.