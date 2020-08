Xbox toont deel UI voor Xbox Series X [video]

Het tipje van de sluier komt uit de voor Xbox Series X vernieuwde Xbox Store die snel opent.

Met Xbox Project Mercury had Microsoft een vergaande vernieuwing van de Xbox Store in gedachten. Het project leek aan het begin van de zomer van tafel, maar klaarblijkelijk heeft men achter de schermen niet stil gezeten. Het resultaat is een vernieuwde Xbox Store waarin delen van de gebruikers interface voor Xbox Series X te herkennen zijn. Het leuke is dat je als Xbox Insider deze week al toegang kunt krijgen tot de hele vernieuwde store. Hoe je zo’n insider wordt? Wij leggen het uit.

Dit is de nieuwe Xbox Store

De nieuwe Xbox Store is op veel gebieden een stuk gebruiksvriendelijker geworden. Bovendien roemt men in de eerste commentaren de makkelijke navigatie. Laten we snel een kijkje nemen:

Voor de echte techliefhebbers is er ook een veel uitgebreidere video waarin men haast een uur lang alle details van de de nieuwe Xbox Store bespreekt. Vanaf 22 minuut en 16 seconden doorloopt men ook alle nieuwe features van de nieuwe Xbox Store.

Voorproefje op Xbox Series X UI

De nieuwe winkel is natuurlijk ontworpen met oog op de komst van de nieuwe console, de Series X. De gebruikers-interface van de digitale winkel is dan ook aangepast aan de interface die je dadelijk bij de Series X ook kunt verwachten. Wat opvalt is dat deze nieuwe gebruikersinterface veel sneller is en je op een veel natuurlijkere wijze laat navigeren. Bezorgde ouders kunnen ook hun hart ophalen, want de leeftijdsinstellingen zijn veel makkelijker te vinden en te gebruiken. Ook is de rating van de games voor leeftijd veel duidelijker te zien.

Wanneer kun je de nieuwe winkel verwachten?

De reguliere spelers zullen toch tot de herfst moeten wachten op de roll-out. De Xbox Insiders krijgen voorrang en mogen de nieuwe winkel als eerste gebruiken. Voor hen begint de uitrol namelijk morgen (op 5 augustus) al. Het aanmeldproces is redelijk eenvoudig. Via Windows 10 kun je deze link volgen en voor de optie ‘join now’ kiezen. De rest wijst zich dan vanzelf.

Ook via Xbox One kun je jezelf aanmelden. Je gaat daarvoor naar ‘mijn games en apps’ en kiest daar voor ‘updates’ en selecteert vervolgens het Xbox Preview Dashboard. Zodra je ‘Xbox Insider Hub’ voorbij ziet komen selecteer je deze optie. Daarna kun je zelf kiezen welke previews je vanaf dat moment kunt ontvangen.

Microsoft kondigt tot slot aan dat er de komende weken nog veel meer aankondigingen volgen, dus we zijn benieuwd. We hopen voor Microsoft dat deze nieuwe inkijkjes de doelgroep wat positiever stemmen.

Bron en foto’s: Xbox