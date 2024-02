Xbox-exclusives nu op PS5 en Nintendo Switch

Phil Spencer – de topman van het bekende Xbox – heeft aangekondigd dat vier langgekoesterde Xbox-exclusives de overstap gaan maken. En dat naar de concurrerende platforms van Sony en Nintendo. Een onverwachte en verrassende wending die niet alleen de gamecommunity shockeert, maar ook een voorspelling lijkt voor een meer inclusieve toekomst in de game-industrie.

Een strategische onthulling?

Er gingen al langer geruchten rond over de toekomst van verschillende Xbox games. Al langer heerst er de wens om de spellen ook op andere schermen te kunnen gebruiken. Van onder andere smartphones, smart-tv’s, Windows tot aan de populaire consoles van Playstation en Nintendo Terwijl de specifieke games nog gehuld zijn in mysterie, zeggen goed geïnformeerde bronnen van alles over titels. Voorbeelden zijn het meeslepende Hi-Fi Rush en Pentiment, gevolgd door het Grounded en de populaire Sea of Thieves. Of het inderdaad om deze spellen gaat, is tot op heden niet bevestigd (of ontkent).

Deze onthulling onderscheidt zich als een uiterst doordachte en strategische zet. Grootschalige zogenoemde live service games en de ‘kleinere’ titels worden gedeeld met het publiek. Het getuigt van een doelbewuste keuze om een breed scala aan game-ervaringen te presenteren aan het publiek.

Uitbreiding van het Xbox-merk

Terwijl de gaminggemeenschap nog nadenkt over de gevolgen van deze aankondiging, belooft Phil Spencer dat dit slechts een van de vele stappen is die Microsoft zal nemen. Hij benadrukt dat Xbox ook in de toekomst nieuwe consoles zal blijven uitbrengen. De geruchten over releases van nieuwe console en bijbehorende opties rond de feestdagen van 2024 voeden de nieuwsgierigheid van de gamers. Toch wordt er niks formeel bevestigt wat er nu exact op de planning staat.

Verschuiving in de gaming-wereld

De onthulling dat Xbox-exclusives hun weg vinden naar de consoles van Sony en Nintendo toont een grote verschuiving in de gaming-wereld. Microsoft doorbreekt grenzen en opent de deur naar een toekomst waarin exclusiviteit minder voor zal komen.

Wil je op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen binnen de game-industrie?