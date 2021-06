Xbox Game Pass is nu eindelijk compleet! - Apparata

Na maanden wachten krijgen afnemers van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement eindelijk het volledige pakket inclusief streaming!

Op zich is Xbox Game Pass Ultimate al een ontzettend goede deal. Er zijn meer dan 300 games beschikbaar, die je onbeperkt kunt spelen. Gebruikers krijgen gratis Xbox Live Gold erbij, korting op nieuwe games en direct toegang tot de nieuwste releases. Mocht dat alles voor €12,99 nog net niet genoeg zijn, dan komt vandaag de doorslag. Xbox Game Pass Ultimate ondersteunt nu onbeperkt streaming op Windows PC én iOS.

Xbox Game Pass introduceert eindelijk streaming

Het was al een tijdje in beta mogelijk om een brede selectie aan games te streamen. Vooralsnog ondersteunde alleen de Android-app officieel streaming. Nu is de testperiode voorbij en krijgen afnemers van het abonnement eindelijk het volledige pakket.

Xbox Game Pass Ultimate ondersteunt dus voortaan streaming op iOS-apparaten en Windows PC. Dat is een gigantisch voordeel voor iedereen die geen Xbox heeft staan. Gamers kunnen simpelweg hun controller aan de smartphone koppelen en relatief lag-vrij gamen via WiFi.

Voor PC-gamers is het abonnement nóg aantrekkelijker. Ja, je kunt onbeperkt games spelen met Xbox Game Pass. Maar nu hoef je niet eens de spellen meer te downloaden. Scheelt opslagruimte en tijd als je snel aan de slag wilt. Kortom, een echte aanrader voor gamers met én zonder Xbox.

Als kleine kanttekening, voor iOS en Android geldt in de meeste gevallen dat er een controller nodig is. Er zijn wel steeds meer games met touch control, dus ook onderweg kun je gemakkelijk spelen. Voor Windows PC geldt hetzelfde verhaal; je moet games met een controller spelen. Muis en toetsenbord wordt helaas niet ondersteund.