Xbox Game Pass streaming komt snel naar iOS én PC - Apparata

Xbox Game Pass krijgt redelijk snel streaming naar iOS en PC voor het Ultimate abonnement. De topfunctie is al voor Android beschikbaar.

Sony wint het misschien op het gebied van exclusives, maar Microsoft heeft met de Xbox Game Pass goud in handen. Het abonnement voor onbeperkt gamen voor een vast bedrag per maand groeit als een malle. Het plafond lijkt overigens nog niet bereikt, want de reeds aangekondigde uitbreiding van streaming met Xbox Game Pass naar iOS en PC staat nu vast.

Xbox Game Pass Ultimate streaming

Met Xbox Game Pass krijg je onbeperkt een flinke bibliotheek games tot je beschikking. Afhankelijk van je exacte abonnement is er daarnaast nog een hele toffe feature: Xbox Game Pass streaming. Vooralsnog kun je Xbox-games alleen naar je Android smartphone streamen.

Nu kondigt Microsoft aan dat de feature binnenkort ook naar iOS en PC komt. Dat wil zeggen dat je games via de cloud straks ook naar je PC en iOS smartphone kunt streamen met een Xbox Game Pass Ultimate abonnement. Microsoft geeft geen concrete datum voor de release van die functie, maar geeft wel een releasewindow aan van lente 2021.

Ook voor niet-Xbox bezitters

De Xbox Game Pass wordt met de aankomende toevoeging een nóg grotere toevoeging voor gamers. Voor de duidelijkheid, je moet het duurste Ultimate account hebben, maar dan heb je ook wat.

Je kunt dan zoals bij Stadia alle games uit de bibliotheek streamen naar je PC en iOS of Android smartphone. Op ten duur gaat Microsoft zelfs streamen naar je Xbox toevoegen. Zo kunnen gebruikers van een oudere Xbox One alsnog met de beste graphics games spelen. Het bijkomend voordeel is dat je de games dan ook niet hoeft te downloaden.

Maar uiteraard rolt Microsoft Xbox Game Pass streaming langzaam uit. Eerst moet iedereen die wil voorzien zijn van een Series X (en dat duurt nog even). Dan pas wordt het aantrekkelijker om ook zonder nieuwe console het abonnement te nemen.