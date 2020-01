Xbox games op je smartphone: nu ook in Nederland

Zo werkt het





Xbox One games spelen, maar geen televisie in de buurt? Je kunt de games streaming naar je smartphone. De techniek, genaamd Xbox Console Streaming, was al te gebruiken in een select aantal landen en daar is nu een reeks landen aan toegevoegd, waaronder Nederland.

Het is nog een testprogramma en je moet onderdeel zijn van het Xbox Insider programma om deel te kunnen nemen aan de proef. Met Xbox Console Streaming worden Xbox One-games, inclusief Xbox Game Pass titels, naar je Android smartphone of tablet gestreamd.

Sinds oktober heeft Microsoft al programma’s lopen in onder andere de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het techbedrijf schrijft goede geluiden te hebben gehoord van de deelnemers van het testprogramma daar.

Een aantal eisen om de boel werkend te krijgen is dat je minimaal Android 6.0 hebt, een Xbox One Wireless Controller, een internetverbinding met hoge snelheid en natuurlijk een controller mount om je smartphone of tablet te bevestigen.