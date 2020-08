Xbox games speel je over een maand op Android

Nog even geduld en je kunt Xbox games op een Android apparaat spelen!

Het is bijna zover. Vandaag heeft Microsoft officieel bekendgemaakt dat project xCloud op 15 september naar Android komt. De dienst kost 13 euro per maand en vereist een Xbox Game Pass Ultimate abonnement. Dit betekent dat je straks meer dan honderd Xbox games op een Android kunt spelen.

De dienst komt in een later stadium ook naar iOS, maar wanneer is nog even afwachten. Microsoft heeft wel de ambitie om Project xCloud naar meerdere platformen te brengen, waaronder iOS. Met xCloud kun je games in de cloud spelen op een apparaat buiten de Xbox console.

Project xCloud op Android lanceert niet meteen wereldwijd. De lancering is in 22 landen, waaronder Nederland. De overige 21 landen zijn Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Tsjechië, Canada, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, België, Oostenrijk, Finland, Denemarken, Frankrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zuid-Korea en Zwitserland.

Cloud gaming is de laatste tijd in opkomst. Zo hadden we eerder Google Stadia, wat de krachtige hardware achterwege laat en je in de hoogste kwaliteit laat gamen op een ‘gewone’ computer. Ook PlayStation Now is een succesvole clouddienst met een enorme bibliotheek aan games voor op de PlayStation. We zitten dus duidelijk in het tijdperk van clouddiensten en streaming.