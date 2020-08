Xbox One en Series X krijgen gloednieuwe, razendsnelle U.I.

Microsoft kondigt een gloednieuw U.I. aan voor zowel de Xbox One als Series X!

Als gamer met een Xbox geef je waarschijnlijk vooral om de stevige specs en de games. Hoe de menu’s eruit zien zal daarentegen niet zoveel uitmaken. Maar wat nou als we je vertellen dat de nieuwe Microsoft user interface (U.I.) je Xbox One en Series X veel sneller gaat laten draaien? Natuurlijk, games eerst, maar het werd ook eens uit dat het oude U.I. een stevige update kreeg.

Xbox One en Series X krijgen nieuwe U.I.

In een blogpost met bijbehorende video kondigt Microsoft de gloednieuwe U.I. aan. Het miljardenbedrijf achter de Xbox zet al jaren in op een algemeen ecosysteem. Maar dat ecosysteem loopt niet altijd even soepel. Daarom gooit Microsoft het over een andere boeg. De nieuwe interface zou naar eigen zeggen maar liefst 40% minder RAM verbruiken. Met andere woorden, bijna de helft minder kostbaar werkgeheugen gaat verloren aan menu’s.

Dat niet alleen, ook zou de thuispagina 50% sneller laden en gaat het afsluiten van games 30% sneller. Dat is een stevige vooruitgang die de ervaring met de Xbox One en Series X stukken soepeler moet laten verlopen. En ja, we noemen zowel de huidige als de volgende generatie. De nieuwe U.I. komt voor zowel de Xbox One-serie als de aankomende Xbox Series X uit.

Moet het niet nóg sneller worden?

Maar toch lijken de percentages misschien een beetje tegen te vallen. Enerzijds terecht, want Microsoft belooft een vier keer zo snelle console met de Series X. Zouden processen dan niet twee keer zo snel moeten gaan in plaats van ‘maar’ 30%?

Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Enerzijds brengt Microsoft eenzelfde interface uit voor de huidige én toekomstige generatie Xbox-consoles uit. Wat dat betreft is de oudere console dus de bottleneck van hoe snel het U.I. precies kan gaan draaien. Overigens maakt Microsoft niet eens helemaal duidelijk waar die percentages op slaan, op de One, Series X of allebei. Het zou zomaar kunnen dat de nieuwe interface alleen op de Series X sneller draait. Of nog erger: zelfs langzamer op de One!

Daarnaast mag je ook niet al te veel van een nieuwe U.I. verwachten. Nieuwe tijden vergen nieuwe functionaliteiten die doorgaans weer meer rekenkracht en (werk)geheugen vereisen. En dan is het ook nog maar de vraag wat die 40% bespaarde RAM op de totale hoeveelheid is. Als de U.I. doorgaans maar 10% van de totale hoeveelheid RAM gebruikt, hebben we het dus over 4% totale besparing op RAM.

Kortom, cijfertjes terzijde, het nieuwe U.I. ziet er gewoon hartstikke fris uit. Wat mij betreft is het hoe dan ook een flinke verbetering op de huidige menu’s. Microsoft zegt het vernieuwde U.I. voor Xbox One en Series X uit te brengen wanneer die laatste in de winkel ligt. Dat is vooralsnog ergens in november, dus nog even geduld!