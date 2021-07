Xbox Series X breekt net als PlayStation 5 records

Records binnenslepen, daar zijn de nieuwe generatie consoles Xbox Series X en PlayStation 5 erg goed in.

Bijvoorbeeld het record voor meest moeilijk verkrijgbare console ooit. Helaas is dat een feit en ook de komende periode hoef je daar nog geen verandering in te verwachten. Zowel de PS5 als de XSX blijven mondjesmaat beschikbaar. Desalniettemin is de PS5 de best verkochte PlayStation tot nu toe. En vergelijkbare bokaal kan naar de Xbox Series X, want het apparaat zorgt voor records bij Microsoft.

De Xbox Series X en S zijn de snelst verkopende Xbox-consoles ooit. Microsoft-topman Satya Nadella heeft dat gezegd in een call met investeerders. Er zijn echter geen concrete verkoopaantallen genoemd overigens. Daar zijn ze bij Microsoft nogal voorzichtig mee. Hoe groot het succes is in vergelijking met de PlayStation 5 kunnen we dus niet zeggen.

Voor zowel Sony als Microsoft is van toepassing dat de verkopen nog veel hoger hadden kunnen zijn als de consoles ruim verkrijgbaar waren. Dat is een utopie sinds de lancering van beide apparaten. Ook voor dit jaar en vermoedelijk volgend jaar zal het lastig worden één van de consoles op de kop te tikken. Dat is jammer, want het gooit toch een smetje op deze nieuwe generatie gameconsoles.