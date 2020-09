Xbox Series X vs Series S - Dit zijn de verschillen - Apparata

De specs, prijzen en releasedata van de Microsoft Xbox Series X en Series S zijn binnen! Dit zijn de verschillen.

Vandaag is dan eindelijk de kogel door de kerk; Microsoft kondigt na de Series S ook officieel de prijs en releasedatum van de Xbox Series X aan. Daarmee heeft het Amerikaanse gamebedrijf als eerste zijn hand getoond. Op Sony moeten we nog even wachten. Hoe dan ook, nu we alles weten over de aankomende Xbox Series X en Series S, zijn dit de verschillen tussen de twee monsterlijke consoles.

Xbox Series X vs Series S

Prijs

Het was een ruim half jaar geduld, maar we weten nu eindelijk wat we kunnen verwachten van Xbox’ volgende generatie consoles. De Series X en de 60% kleinere Series S gaan respectievelijk $499 en $299 kosten. Vermoedelijk kosten ze hetzelfde bedrag in euro’s. Beide consoles komen op 10 november uit.

Daarmee maakt Microsoft het wel héél aantrekkelijk om voor de volgende generatie gamemachines te gaan. De huidige Xbox One X kostte namelijk ook €499. De One S, die een paar jaar laten uit kwam, kostte ook €299. Kortom, voor hetzelfde geld krijg je straks een console die absurd veel beter is dan de huidige generatie. Tegelijkertijd biedt Microsoft gelijk de twee opties aan.

Geen disklade

Maar voor welke console moet je gaan? Dat ligt er natuurlijk aan hoeveel je wilt uitgeven, wat je game-wensen zijn én of je voor digitaal gaat of niet. Het meest duidelijke verschil is dat laatste; De Series S heeft géén disklade en is dus volledig digitaal. Dat betekent dat je beperkt bent wat betreft de opslagruimte.

De console komt standaard met 512GB SSD, dus dat zijn een handjevol games die je speelklaar kunt hebben. De Series X heeft standaard 1TB opslagruimte. Beide consoles kunnen met een Seagate SSD van 1TB uitgebreid worden. Over die prijs hebben Microsoft en Seagate nog niets laten weten.

Grafische inferieur

Verder is de Series X een duidelijk steviger bakbeest dan de S. Wat betreft CPU rekenkracht verschillen ze niet veel, maar je levert een hoop in op grafische rekenkracht. En gezien veel games vooral wat vragen van de videokaart, is het duidelijk dat je met die laatste wat mindere graphics kunt verwachten.

Wel is de kloksnelheid ongeveer gelijk. Dat wil zeggen dat de grafische kaarten kwa rekensnelheid ongeveer net zo snel zijn, maar omdat de Series X ruim twee keer zoveel rekenkernen heeft is de daadwerkelijke rekenkracht meer dan drie keer zo groot.

Conclusie

Uiteindelijk verschillen de Xbox Series X en S flink, maar zijn het beide stevige rekenmonsters die de volgende generatie consoles zullen definiëren. De S vooral op het gebied van betaalbaarheid, de X op pure rekenkracht. Je zult in elk geval ook op de S gemakkelijk twee keer zoveel frames per seconde kunnen genieten. En dat voor een magere €299.

Check de volledige vergelijking hieronder: