Xiaomi CyberOne: mensachtige robot komt eraan

Xiaomi heeft de CyberOne gepresenteerd. De tweede robot van het Chinese techbedrijf.

In het verleden heeft Xiaomi met de Cyberdog laten zien serieus bezig te zijn met het ontwikkelen van robots. Het techbedrijf zet nu de volgende stap met de CyberOne. Een robot die lijkt op een mens qua vormgeving. Kijk, dat is serieus!

De Xiaomi CyberOne heeft twee benen en twee armen met een torsie van maximaal 300 Nm. De robot kan menselijke emoties herkennen en is in staat om virtuele reconstructies van de echte wereld te creëren.

Deze robot is 1.77 meter lang en weegt 52 kg, met een spanwijdte van 168 centimeter. Xiaomi heeft de CyberOne uitgerust met krachtigere motoren, betere bewegingsmogelijkheden en geavanceerde algoritmes in vergelijking met de eerder uitgebrachte Cyberdog.

CyberOne ondersteunt tot 21 vrijheidsgraden in beweging en bereikt een (realtime) reactiesnelheid van 0,5 ms voor elke graad van vrijheid, waarmee het menselijke bewegingen volledig simuleert. De robot is in staat om met één hand een voorwerp van 1,5 kg op te tillen.

De nieuwe Xiaomi CyberOne is ontwikkeld als hulpmiddel voor de mens. Wellicht dat we in de toekomst een robot in huis hebben als we zelf slecht ter been worden. De robot kan helpen in dagelijkse taken. Het klinkt nu nog heel ver weg, maar die toekomst zit er wel echt aan te komen.