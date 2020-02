Xiaomi Mi 10 (PRO): 108 MP camera, maar dan goedkoop

Kunnen we daar ook in Nederland van genieten?





Toen eerder deze week de Samsung Galaxy S20 serie werd gelanceerd viel de enorme camera van 108 MP uiteraard op. Dat Samsung daarmee geen exclusieve trendsetter was viel ons al eerder op. Xiaomi stak hen namelijk de loef af. Inmiddels heeft Xiaomi met de Xiaomi Mi 10 en Xiaomi Mi 10 Pro de 108 MP-camera ook internationaal bedoeld. Wij zetten de specificaties en de prijs op een rij, al is er ook een catch.

Gezamenlijke kenmerken

Zowel de Xiaomi Mi 10 als de Xiaomi Mi 10 Pro hebben een OLED beeldscherm van 6,67 inch met resolutie van en 90Hz refresh rate. Daarnaast ondersteunen ze beide HDR10+.

Qua uiterlijk doen ze verder nauwelijks voor elkaar onder. Dit kun je op de foto’s hierboven (Xiaomi Mi 10) en hieronder (Xiaomi Mi 10 Pro) direct zien. Beide toestellen hebben ronde hoeken, een punch-hole camera in de linker bovenhoek en gebogen scherm.

Qua technische specificaties zijn er ook overeenkomsten. Zo zijn beide smartphones voorzien van een Snapdragon 865-processor en kun je bij beide varianten kiezen voor 8 of 12 GB werkgeheugen.

Verder bieden beide smartphones een 108 MP hoofdcamera, 20 MP selfie-camera en support voor het filmen in 8K-kwaliteit.

De Xiaomi Mi 10

Naast deze gezamenlijke kenmerken zien we ook verschillen. Zo biedt de Xiaomi Mi 10 naast de hoofd- en selfiecamera ondersteuning door 3 andere camera’s aan de achterzijde. Dit zijn, om precies te zijn, een 13MP ultra-groothoeklens, een 2 MP camera voor macro-fotografie en een dieptesensor van 2MP.

Met de Xiaomi Mi 10 beschik je bovendien over 256 GB opslagcapaciteit.

De Xiaomi Mi 10 Pro

De Xiaomi Mi 10 Pro heeft zijn toevoeging ‘pro’ aan een aantal extra’s te danken. Zo is de camera-ondersteuning uitgebreider. Dit toestel is namelijk voorzien van een 20MP ultra groothoeklens, een 12MP camera die speciaal geschikt is voor foto’s in portretmodes en een 8MP telelens met mogelijkheden tot 10x hybride zoom.

Ook de opslagcapaciteit is uitgebreider met een ingebouwd geheugen van 512 GB. (Tekst gaat verder na de foto van de Xiaomi Mi 10 Pro)

Opvallend: Xiaomi Mi 10 Pro niet op alle fronten beter

Wanneer we naar de batterijen van beide toestellen kijken valt er iets vreemds op. De batterij van de Xiaomi Mi 10 is namelijk met 4.780 mAh groter dan die van de Xiaomi Mi 10 Pro, die 4.500 mAh biedt.

Wel zien we dat de Xiaomi Mi 10 Pro met een bedraadde laadtechnologie van 50W sneller laadt dan de reguliere Xiaomi Mi 10, die voorzien is van een bedraadde laadtechnoligie van 30W. De techniek voor onbedraad en reverse laden is voor beide toestellen met respectievelijk 30W en 10W gelijk.

Prijs Xiaomi Mi 10 en Xiaomi Mi 10 Pro leuke verrassing met catch

Na de forse aanslagen op het budget die de Samsung Galaxy S20 serie in het vooruitzicht stelde zijn de Xiaomi Mi 10 met zo’n EUR 525,- en de Xiaomi Mi 10 Pro met een prijs van EUR 660,- ronduit vriendelijk geprijsd.

Er is echter een catch. Deze prijzen zijn gebaseerd op de Chinese prijzen. Het toestel is namelijk in China gepresenteerd en zou naar verwachting in de rest van de wereld gelanceerd worden tijdens MCW in Barcelona. Nu deze beurs is afgelast en het Coronavirus voor onrust zorgt is het maar de vraag of en wanneer deze smartphones buiten China beschikbaar zullen zijn.

Bron: Techradar.com

Foto’s: Xiaomi