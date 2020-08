Xiaomi Mi 10 Ultra – top specs, maar ook een top prijs?

De overtreffende trap binnen de Xiaomi Mi 10 Serie is deze nieuwe Ultra. Volgepropt met de laatste techniek, maar daar betaal je wel een prijs voor.

Xiaomi staat bekend als een fabrikant dat technisch hoogwaardige toestellen levert voor een scherpe prijs. En de nieuwe Xiaomi Mi 10 Ultra doet een poging die reputatie hoog te houden. Toch is het zo dat je niet van een spotgoedkope smartphone kunt spreken.

Laten we het eerst eens over de specificaties gaan hebben. Want wat heeft de Xiaomi Mi 10 Ultra precies te bieden? Het nieuwste vlaggenschip van de Chinese techgigant heeft een 6.67-inch OLED FHD+ scherm met een 120Hz refresh rate. Onder de kap huist een Qualcomm Snapdragon 865 processor. Er zijn verschillende varianten met 8, 12 of zelfs 16 GB werkgeheugen. De opslag varieert van 128 GB, 256 GB of 512 GB.

De grote 4.500mAh batterij kun je razendsnel opladen met 120W aan de kabel. Draadloos is er ondersteuning voor een laadsnelheid van 50W. Je kunt ook een andere smartphone gebruiken om het toestel op te laden. Dit gaat met een snelheid van 10W. Met een kabel heeft de smartphone nog geen 25 minuten nodig om volledig op te laden. Van 0 naar 41 procent is slechts in 5 minuten gedaan, wat bijna bizar is.

Op de achterkant zit een quad camera in een 48 MP + 20 MP + 12 MP setup. Aan de voorkant huist een 20 MP camera. Uiteraard komt dit vlaggenschip met zaken als een vingerafdrukscanner in het scherm, 5G connectiviteit en stereo speakers.

Xiaomi lanceert de Mi 10 Ultra in China op de markt. De telefoon komt in de kleuren Obsidian Black en Mercury Silver beschikbaar. De Chinese prijs bedraagt 5.299 RMB, dat komt omgerekend neer op 647 euro. Gezien de specs een behoorlijk scherpe prijs.