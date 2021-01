Xiaomi Mi Air Charge: Draadloos op afstand telefoons opladen?! - Apparata

Foto @Xiaomi

Xiaomi kondigt een potentieel revolutionaire oplaadtechnologie aan, waarbij de Mi Air Charge op meters afstand draadloos smartphones kan opladen.

Het Chinese Xiaomi kondigt mogelijk de volgende stap in elektronica aan met de Mi Air Charge. Volgens het bedrijf kunnen ze smartphones (en straks andere gear) draadloos en op enkele meters afstand opladen?! Hoe werkt deze sci-fi-technologie en waar kan ik tekenen?

Xiaomi Mi Air Charge

In een blogpost kondigt Xiaomi de potentieel revolutionaire Mi Air Charge aan. Het gaat om een stevige kubus die millimeter-golven met 144 antennes verzendt naar gekoppelde toestellen.

Die toestellen ontvangen de golven via een speciale bundel antennes en zetten de golven om in elektriciteit. Daarvoor weet de Mi Air Charge continue precies waar een smartphone zich bevindt. Je Xiaomi smartphone stuurt namelijk door middel van een energiezuinige verbinding zijn exacte locatie aan de kubus door.

Vooralsnog kan het apparaat een smartphone slechts met 5W opladen, aanzienlijk minder snel dan de gemiddelde draadloze oplader. Maar ja, wat wil je, als er letterlijk enkele meters tussen het toestel en de Mi Air Charge kunnen zitten.

Volgens Xiaomi kunnen er ‘meerdere apparaten tegelijkertijd’ opgeladen worden. Zelfs fysieke objecten tussen je smartphone en de kubus zouden het signaal niet verstoren. Het idee is om het concept straks ook op wearables zoals smart watches toe te passen. Vermoedelijk is de antenne-bundel nu nog een bottleneck vanwege de grootte.

Potentie en gevaren

Als deze technologie mainstream wordt, verandert dat de manier waarop tech gebruikt zal worden. Stel je voor dat ieder restaurant, iedere trein, elk huishouden naast een router voor de Wi-Fi ook een draadloze oplaadkast heeft. Ofwel, nooit meer een lege telefoon en alle andere tech die we op ten duur in en om ons lichaam hebben.

Aan de andere kant is het natuurlijk maar de vraag wat de gevolgen van zo’n kubus met een mens doen. Het apparaat maakt gebruik van microgolven die we ook in cellulaire technologie, Wi-Fi, maar ook magnetrons zien. En aangezien gekkies al van 5G zeggen dat het corona veroorzaakt, is het slechts een kwestie van tijd voor ook hier terechte zorgen en absurde assumpties over komen.

Xiaomi is niet het eerste bedrijf dat dit concept tackelt. Vooralsnog is er daarentegen nog geen enkel bedrijf dat de technologie commercieel op de markt heeft gebracht. Vooralsnog is het dus afwachten geblazen. Volgens TheVerge is ook Xiaomi niet van plan om de Mi Air Charge dit jaar nog uit te brengen.