Xiaomi Mi Mix 4 met onzichtbare selfiecamera is hier

Xiaomi komt met de Mi Mix 4 op de proppen en ook hier is de selfiecamera niet te vinden. Maar is het verder ook een goede smartphone?

Steeds meer nieuwe smartphonemerken domineren de verkoopcijfers. Zo is het al lang niet meer je enige optie om een Apple of Samsung te kopen. Vooral vanuit China komen steeds meer merken overwaaien en vrij vaak weten ze toch interessant te zijn voor hun geld.

Xiaomi

Neem Xiaomi. Het heeft nog steeds niet de ‘flair’ van een hier al lang gevestigd merk, maar voor de cijfers hoef je de Chinese fabrikant niet links te laten liggen. Toegegeven, door een enorm breed modellengamma is het niet altijd even makkelijk om de één van de ander te onderscheiden, dus moet je vooral kijken naar wat de cijfers doen. Die van de nieuwe Xiaomi Mi Mix 4 bijvoorbeeld.

Xiaomi Mi Mix 4

Qua specs is het bij de Mi Mix 4 gewoon goed. Niks extreems maar ook niks te klagen. Ook qua design is het de bekende weg: een AMOLED-scherm aan de voorkant en een glazen achterkant met groot camera-eiland. Dat AMOLED-scherm meet trouwens 6,67 inch met een resolutie van 2400×1800 en is – uiteraard – gemaakt van Gorilla Glass Victus. Wat wel fijn is op een relatief high-end smartphone: ververssnelheden tot en met 120 Hz.

Processor en camera’s

Ook profiteert de Xiaomi Mi Mix 4 van de Snapdragon 888 processor, wat voor een smartphone in 2021 prima, dan wel de verwachting is. Ook qua camera’s is het op niveau, een 108 megapixel grote lens als primaire camera, ondersteund door een 13MP ultrawide en een 8MP periscooplens.

Laden en geheugen

De 4.500 mAh grote batterij van de Xiaomi Mi Mix 4 met 120W capaciteit is wel erg fijn: deze kan op boost-modus de telefoon naar 100 procent opladen in 15 minuten. De reguliere modus doet er iets langer over: 21 minuten. Nog steeds niks om over te klagen. Draadloos laden gaat met 50W en dat duurt 28 of 45 minuten om vol te krijgen met respectievelijk boost modus en reguliere modus.

Qua (werk)geheugen komen er vier varianten:

8GB RAM met 128 GB geheugen;

8GB RAM met 256 GB geheugen;

12GB RAM met 256 GB geheugen;

12GB RAM met 512 GB geheugen.

Hoofdact

Kortom: de Xiaomi Mi Mix 4 is precies zo’n smartphone waar niks over te klagen is, maar er springt ook niks echt uit. Totdat je het scherm nader inspecteert. Het is je wellicht opgevallen dat er geen sprake is van grote bezels of een notch waar camera’s en/of sensoren in verwerkt zitten. De Mi Mix 4 heeft een verborgen selfiecamera, maar dan zonder uitschuifbare onderdelen of iets dergelijks. De Xiaomi Mi Mix 4 heeft hem onder het scherm zitten!

De eer van de eerste zijn met deze technologie gaat naar ZTE met de Axon 20 5G, maar nu sijpelt dat dus door naar de grote(re) namen. Xiaomi noemt het CUP: Camera Under Panel. Onderstaande twee afbeeldingen leggen de techniek beter uit dan je in tekst kan doen, maar het komt neer op een laag pixels bovenop waar de camera zit. Deze kunnen uitschakelen om de camera te onthullen, maar de camera ook weer verhullen wanneer je even niet foto’s van jezelf aan het maken bent.





Prijzen Xiaomi Mi Mix 4

Prijzen voor de nieuwe Xiaomi Mi Mix 4 zijn enkel onthuld voor de Chinese markt en omgerekend naar euro. Zie dit dus als een voorlopige indicatie. De prijzen zijn als volgt: