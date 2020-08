Xiaomi onthult Lamborghini GoKart

Om het tienjarige bestaan van Xiaomi te vieren heeft het Chinese techbedrijf een bijzondere Lamborghini GoKart gepresenteerd.

Zoek je nog een uniek stukje speelgoed met een exclusief tintje? Zoek niet verder. Xiaomi is vanwege het tienjarige bestaan een samenwerking aangegaan met Lamborghini. Het Chinese techbedrijf heeft zijn Ninebot GoKart Pro omgedoopt tot een speciale Lambo-uitvoering.

Het begint al met de kleur van de Xiaomi Lamborghini GoKart. Dat is namelijk Giallo Orion, een echte Lamborghini kleur. Ook heeft de kart de nodige stickers en badges om zich te onderscheiden van de gewone Ninebot GoKart Pro. Als volwassene kun je in principe op de kart zitten, de GoKart is in staat om een gewicht van maximaal 100 kg te dragen.

De Xiaomi Lamborghini GoKart heeft LED-verlichting en er komt Lambo-geluid uit de speakers om de motoren van het automerk na te bootsen. Aan boord is een 432Wh batterij die in staat is om je 62 rondjes over een circuit van 400 meter te laten rijden. De topsnelheid ligt op 40 km/u.

Je kunt de Xiaomi Lamborghini uitvoering van de Ninebot GoKart Pro kopen in China voor 9.999 yuan. Dat komt omgerekend neer op zo’n 1.215 euro. Het is niet duidelijk of het apparaat ook naar Europa komt, maar vermoedelijk is dat niet zo.