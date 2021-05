Yes! Binnenkort nog sneller opladen - Apparata

Snel opladen van je smartphone of laptop is altijd fijn. Dit gaat straks sneller, lees hier waarom dit kan.

Veel nieuwe smartphones maken gebruik van USB-C. Ook veel laptops gebruiken deze kabels. Nu komt er een nieuwe standaard aan voor USB-C-kabels. Dit gaat er voor zorgen dat de kabels meer vermogen krijgen, waardoor ze apparaten veel snel kunnen opladen. Ideaal!

Snel opladen

Smartphones, maar ook laptops, vreten energie en je batterij is bij intensief gebruik snel op. Het is dan heel handig als je je apparaat weer snel up and running kan hebben. Met de huidige standaard kunnen de USB- kabels een vermogen van maximaal 100 watt doorgeven. Hier komt verandering in volgens het USB Implementers Forum. Na een upgrade zal de standaard worden verhoogd naar 240 watt. Dat is meer dan een verdubbeling!

Dit is ook goed voor de gebruikers van laptops. Door de nieuwe standaard zijn grote adapters minder nodig. De verhoging komt hier juist goed van pas, omdat printers, laptops en grote monitors energievreters zijn.

Kopen

Als je van de verhoogde standaard gebruik zou willen maken, dan moet je nieuwe kabels kopen. Wanneer de nieuwe USB-C- kabels op de markt komen in Nederland is nog onbekend. Toen de USB-C werd aangekondigd in 2013 (ja, het is alweer zo lang geleden), duurde het nog best lang voordat dit compleet was doorgevoerd in verschillende apparaten.

Wat het ook zo handig maakt: de kabels hadden en hebben geen onder- en bovenkant. Je kan ze dus op elke manier in je apparaat steken, zonder te checken of het goed zit. Nu maar hopen dat deze nieuwe generatie snel ingevoerd gaat worden en de weg weet te vinden naar de consumenten.