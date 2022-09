ZANCO Tiny T1: kleinste mobieltje ooit

Zanco Tiny T1, ongeveer zo groot als je duim.

Je zou het bijna vergeten onder al het smartphonegeweld, maar er zijn ook nog gewone mobieltjes. Maak kennis met de ZANCO Tiny T1, het kleinste mobieltje ter wereld.

ZANCO Tiny T1, bijna onzichtbaar

De reden dat smartphones zo groot zijn heeft voornamelijk te maken met het scherm. Als het scherm niet meer nodig is, kan je een telefoon zo klein maken als je zelf wil. Het voorlopige hoogtepunt, of moeten we misschien zeggen: verdwijnpunt in deze ontwikkeling is de ZANCO Tiny T1.

Dit toestelletje, ontwikkeld na een succesvolle actie van crowdfunders, is met 46,7mmx 21mm ongeveer twee keer zo hoog als een euromunt en kan je dus makkelijk aan je sleutelbos hangen. Kortom, een mobieltje met een hoog aaibaarheidsgehalte dus.

Omdat dit kleinste mobieltje ter wereld veel minder stroom gebruikt dan een smartphone, gaat deze telefoon ook nog eens veel langer mee op een lading.

Niet echt gebruiksvriendelijk maar wel bruikbaar

Hoewel je hiermee gewoon kan bellen als met een volwaardige telefoon is het wel een heel gepriegel. Want probeer maar eens toetsjes in te drukken van een paar millimeter groot. Dat ligt niet aan de ontwerpers, maar domweg aan de kleine afmeting.

De Zanco Tiny T2 heeft veel meer functies dan de T1 en is daarom meer dan twee keer zo zwaar.

Daarvoor in ruil krijg je wel een aantal unieke functies die je niet snel in een ander mobieltje zal aantreffen. Je kan je stemmen bijvoorbeeld veranderen in een mannenstem, vrouwenstem, Wall-E robotstem en nog enkele andere stemmen. Ideaal voor allerlei slechte grappen en undercoveractiviteiten dus.

Het toestelletje kan het drie dagen uithouden zonder een elektro-infuus, waar het gemiddelde mobieltje het een kleine week uithoudt. Maar voor de twaalf gram die het mini mobieltje weegt, weet het toch indrukwekkend veel functies in een klein formaat te pakken.

Voor wie veel meer functionaliteit wil is er ondertussen de opvolger, de Zanco Tiny T2. Deze is met 32 gram ongeveer drie keer zo zwaar en veel dikker, maar heeft wel een stand-by tijd van een week. Beide modellen kan je opladen met een micro USB kabel.

ZANCO Tiny T1 en T2 verkrijgbaarheid

Heel duur is de ZANCO Tiny T1 niet. Denk aan een bedrag van rond de $ 60 op de Amerikaanse Amazon. Wil je de krachtiger opvolger Tiny T2? Dan betaal je $ 10 meer. Maar daarvoor in ruil heb je wel een schitterende gadget die je nooit meer kwijtraakt, tenminste als je je sleutelbos niet kwijtraakt…