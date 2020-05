Ziggo gooit de prijzen weer omhoog

Ook in tijden van crisis stijgen de tarieven. Ziggo is daar niet de enige in en kondigt een verhoging van de abonnementsprijzen aan.

Crisis of niet. Op veel gebieden zie je de prijzen omhoog gaan. Denk bijvoorbeeld aan de huurprijzen, maar ook internet en tv. KPN en XS4ALL kondigden vorige week een verhoging van de abonnementsprijzen aan. Vandaag is het Ziggo die kenbaar maakt dat er een verhoging van de prijs gaat komen.

Ziggo verhoging van de prijs

In een post op het forum van Ziggo is vanmorgen toelichting gegeven op de verhoging. Zo verschillen de nieuwe tarieven per abonnement. Gemiddeld gaan abonnees tussen de 1 en 2 euro meer betalen per maand. Vorig jaar gingen de abonnementsprijzen bij Ziggo ook al omhoog. Er was toen sprake van een stijging van zo’n 2,50 euro per maand.

Op het internet en op het forum is er vooral veel onbegrip voor de stijgende tarieven . Zoals vaker met prijsverhogingen regent het klachten. Dit jaar zorgt de verhoging voor extra vraagtekens, omdat veel mensen door de coronacrisis minder hebben te besteden.

Ziggo neemt contact op met de klanten over de prijswijzigingen. De nieuwe tarieven gelden per 1 juli 2020. Het bedrijf zegt er zelf niet zoveel beter van te worden. Ziggo zegt dat het leeuwendeel van de verhoging heeft te maken met de inflatiecorrectie.