Zo beïnvloedt Darkweb de prijs van de Bitcoin

Er wordt veel gediscussieerd over het nut en de noodzaak van digitale valuta zoals de Bitcoin (BTC). Criticasters wijzen er daarbij vaak op dat cryptomunten de gelegenheid bieden aan criminelen om hun geld anoniem weg te sluizen, bijvoorbeeld via Darknet.

Dit argument lijkt deels achterhaald. Sinds de Bitcoin steeds minder anoniem is loopt het aantal transacties in Bitcoin over Darknet, dat ooit 47% was, snel terug. Daarmee is het gevaar echter nog niet geweken.

Andere cryptomunten, zoals Litecoin (LTC) en Monero (XMR) bieden meer anonimiteit door de wallet-adressen te verbergen. Daarmee nemen zij de plaats van de Bitcoin in, al is men in het algemeen voorzichtiger op Darknet. Dit niet in de laatste plaats omdat de opsporingsautoriteiten regelmatig toeslaan op Darknet. Zij nemen daarbij vaak grote hoeveelheden cryptomunten in beslag en de daders gaan soms levenslang achter slot en grendel.

De Bitcoin-koers wordt dan ook steeds minder gevoelig voor de gebeurtenissen op Darknet, simpelweg omdat de munt daar minder populair is. Toch zorgt de ondergrondse marktplaats nog regelmatig voor volatiliteit. Wanneer er grote oproloperaties worden gedaan neemt men vaak veel cryptogeld in beslag. Hierdoor daalt het aanbod en stijgen de prijzen. Ook worden er soms afspraken tussen beheerders van munten en Darkweb-groepen gemaakt om de prijzen op te drijven. Daar staat tegenover dat er juist grote, onverwachte koersdalingen optreden als men de in beslag genomen Darknet-munten weer verkoopt of vrijgeeft.

De live koersen lijken zich vandaag niet bezig te houden met criminaliteit. De te verwachten dip door Chinees nieuwjaar valt dit jaar inderdaad mee. Zoals we in de live cryptokoersen, die ik vandaag om 13.30 uur vastlegde, kunnen zien is er zelfs al weer sprake van herstel op weg naar koersrecords.

