Zo gaat de poll in WhatsApp eruit zien 

Wij hebben beelden van de poll die WhatsApp binnenkort gaat introduceren.

Eerder schreven we al over de poll. Toen wisten we nog niet hoe het bedrijf de poll, dus een enquête, zou integreren in de berichtendienst. Nu heeft de website WABetaInfo een screenshot online gezet waarop we meer kunnen zien.

Poll in WhatsApp

Snel even een ‘polletje’ maken wie de bekerfinale gaat winnen binnen je vriendengroep. Dat is toch wel leuk en WhatsApp denkt dat ook. Eerder lekte dus al uit dat het bedrijf dit aan het ontwikkelen is. Sterker nog, ze zijn de functie al aan het testen in een bèta-versie voor iOS. Dit kon al een tijdje en nu kunnen we zien hoe.

Op de screenshot is binnen een groepschat te zien dat binnen een venster een vraag wordt gesteld. Je kunt antwoorden met vijf verschillende keuzes. Hiermee kan je stemmen. De andere gebruikers, die in die groep zitten, kunnen je antwoord zien. Dit kan tamelijk privé zijn, daarom is de informatie beveiligd via end-to-end encryptie.

Ander nieuws

Het lijkt dat de berichtendienst ook werkt aan een functie die het mogelijk maakt de app-taal te kunnen wijzigen. Met deze functie kan je de standaardtaal dus aanpassen. Enkele dagen geleden heeft WhatsApp een nieuwe testversie gelanceerd, waarmee bepaalde testers deze functie kunnen gebruiken.