Zo houd je iPhone dieven buiten de deur

Gelukkig loert er niet om elke hoek een cartooneske dief die eropuit is je iPhone binnen te gappen. Maar helaas komt het regelmatig voor dat dieven zichzelf toegang weten te verschaffen tot iemands iPhone, de gebruiker buiten sluiten om vervolgens met je persoonlijke gegevens aan de haal te gaan. In sommige gevallen hebben hackers zelfs de bankapp op gehackte iPhones gebruikt om zichzelf te verrijken. Dat wordt gedaan door misbruik te maken van de recovery key. Gelukkig zijn er manieren om jezelf te beschermen tegen dergelijke acties.

Kijkt er iemand mee?

Reclamespotjes van de overheid, banken en bezorgde moeders herhalen als tijden dezelfde leus waar het gaat om geld pinnen bij een bankautomaat: “Zorg dat er niemand mee kijkt!” Ik heb het zelf nog nooit mee gemaakt, maar uiteraard zijn er dieven actief die na iemand pincode te hebben afgekeken er met je pinpas ervandoor gaan.

In de moderne wereld van vandaag is een bankpas allang niet meer de enige manier om je geld te beheren, en dus gaan dieven er tegenwoordig maar wat graag met je telefoon vandoor. En dan gaat het ze niet eens om de telefoon zelf. Tegenwoordig maken dieven misbruik van de recovery key functie van iPhones om min of meer hetzelfde trucje uit te halen. Afkijken terwijl iemand de code van een iPhone invoert, of de code aan de eigenaar te ontfutselen. Vervolgens jatten ze de iPhone en sluiten ze de eigenaar buiten.

Dat doen ze door met de code de Apple-ID van de iPhone aan te passen en de ‘vind mijn iPhone’ functie uit te zetten, zodat het apparaat niet kan worden opgespoord. Tot slot wordt de recovery key gereset. Apple zegt mee te leven met mensen die het slachtoffer worden van dergelijke praktijken, maar dat gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor het bewaken van hun apparaten en de recovery key.

Wat kan je doen?

Bescherm allereerst je toegangscode. Een iPhone beschikt over biometrische opties zoals Face ID en Touch ID om je smartphone te ontgrendelen. Zodoende voorkom je dat je in een publieke zetting je code in moet voeren. Ook is het mogelijk een langere alfanumerieke code op te stellen die het moeilijker, maar niet onmogelijk, maakt voor gluurders om je code te onthouden. Weet een dief je code niet? Dan levert het stelen van je iPhone veel minder op. Heb je het idee dat iemand je code heeft gezien, dan z.s.m. wijzigen.

Daarnaast is het mogelijk om de instellingen voor ouderlijk toezicht te gebruiken om dieven te dwarsbomen. Op een iPhone waarop ouderlijk toezicht aanstaat moet je namelijk een extra code invoeren om het Apple ID van de telefoon aan te passen.

Tot slot, maak regelmatig back-ups. Door via iCloud of iTunes regelmatig back-ups te maken van je toestel raak je in ieder geval niet je data kwijt wanneer je iPhone gestolen wordt.